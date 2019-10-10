День в истории: 10 лет неожиданной победе сборной Украины над Англией в Днепре

В октябре в сборной Украины было немало знаковых матчей. Один из самых запоминающихся – одна из первых побед над топовой сборной. Произошло это 10 октября 2009 года в Днепре. А победили украинцы сборную Англии.

Ситуация перед матчем

В этом матче решалось многое. Это был отбор на Чемпионат мира 2010 года в Южно-Африканской республике. Англичане к этому матчу подошли без поражений, и фактически гарантировали себе попадание на Мундиаль. Зато за второе место, которое бы давало возможность сыграть в плей-офф, соревновались украинцы и хорваты. Последние опережали нашу сборную на два очка, но имели на одну игру больше. Поэтому "сине-желтым" нужно было побеждать в двух матчах. Первый – против сборной Англии дома в Днепре. Второй – на выезде против Андорры.

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Сам матч в Днепре

Сборной Украины в этом матче руководил Алексей Михайличенко. Он выставил вполне боевой состав. Но стоит отметить, что не обошлось без дебютантов – за "сине-желтых" дебютировал Евгений Хачериди.

Сборная Англии тоже вышла в полностью боевом составе. И пыталась продолжить свою победную серию (до этого она выиграла восемь матчей в отборе на ЧМ-2010).

В этом матче три ключевых события. Первое – произошло на 12-й минуте встречи. Кобин отправил Милевского в прорыв, и его в штрафной сбил вратарь Грин. За что получил красную карточку, а Украина – право на пенальти. Выполнять ушел капитан команды Андрей Шевченко, и ... попал в штангу (второе ключевое событие). Джеймс, который вышел на замену, прыгнул в другой угол и не спас бы свою команду.

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И все же украинцы одержали победу. Все благодаря феноменальному удару Назаренко (не обошлось без рикошета).

Видеообзор матча Украина – Англия 10 октября 2009 года

После матча. Без ЧМ-2010

Эта победа очень долгое время была единственной в официальном матче над топ-сборной. Но воспользоваться ею в полной мере мы не смогли. Так, после этого была разгромлена Андорра, которая пропустила шесть голов. Мы опередили хорватов на одно очко. И заняли второе место. В плей-офф нам выпала сборная Греции. Сыграв в нулевую ничью на выезде, сборная Украины минимально уступила в Донецке. Все решил гол Салпингидиса на 31-й минуте. Греки уехали на ЧМ-2010. А мы в очередной раз провалились в плей-офф квалификации.

Днепр без футбола

Стоит напомнить, что из-за чрезмерной активности болельщиков в Днепре, сборная там не играла более 10 лет. В 2018 году она должна была провести товарищеский матч против Турции, но его перенесли. Поэтому в этот город "сине-желтые" вернулись только в 2019 году – через 10 лет после матча против Англии. В товарищеской игре украинцы сыграли вничью со сборной Нигерии.