День в истории: 20 лет невероятной победе МЮ над "Баварией" в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов было немало невероятных исходов. Один из таких состоялся 26 мая 1999 года, когда на "Камп Ноу" сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

Именно "Бавария" в этом турнире в полуфинале выбила киевское "Динамо". Первый матч в Киеве закончился вничью 3:3, а в Мюнхене минимальную победу праздновали хозяева.

Обе команды подошли к матчу с потерями. За МЮ не могли сыграть капитан Рой Кин и Пол Скоулз в полузащите, и защитник Хеннинг Берг. Капитоном назначили вратаря Петера Шмейхеля, который проводил последнюю игру за команду. Что касается потерь "Баварии", то в финале не сыграли левый защитник Лизаразю и форвард Джованни Элбер.

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Выйти вперед "Бавария" сумела уже на 6-й минутные встречи, когда Беслер забил со штрафного. После этого МЮ захватил инициативу, но забить так и не сумел. Немцы надежно играли в защите и опасно убегали в контратаки.

Все самое интересное произошло во втором тайме. Пытаясь изменить ход матча, Алекс Фергюсон на 67-й минуте выпустил на поле Шерингема. Олег Гуннар-Сульшер выйдет на поле только на 81-й минуте. И именно им выпало стать теми игроками, которые все изменят в этом матче. И навсегда войдут в историю.

Хотя перед тем "Бавария" упустит две возможности увеличить преимущество в счете – Шолль попадет в штангу, а Янкер ударом в падении через себя отправит мяч в перекладину ворот.

Арбитр встречи Пьерлуиджи Коллина добавит всего три минуты дополнительного времени. До этого президент УЕФА Леннарт Юханссон спустится со своего ложа, чтобы вручить кубок Лиги чемпионов "Баварии" (его украсят лентами в цветах клуба).

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На первой из трех минут МЮ заработал право на угловой. На его подачу пришел даже Шмейхель. И не зря. Бекхэм навесил с угла поля. Вратарь в борьбе подправил траекторию полета мяча в гущу игроков. Все закончилось ударом Гиггза, после чего последовало добивание Шерингема. Так счет стал 1:1.

Проходит еще минута, и "Манчестер Юнайтед" зарабатывает очередной угловой. На этот раз Бекхэм навесил, Шерингем пробил головой, а Сульшер подставил ногу и отправил мяч под перекладину ворот "Баварии". Табло показало 2:1 в пользу МЮ. Именно после этого Сульшер – нынешний тренер "Манчестер Юнайтед" – получил прозвище "убийца с лицом младенца".

Радости игроков МЮ не было предела. А игроки "Баварии" просто упали на газон. Впоследствии они поднялись, но отойти от такого удара не смогли. "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу чемпионов в сезоне 1998-1999.