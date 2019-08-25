День в истории: 28 лет неудачному дебюту Михаэля Шумахера в Формуле-1

25 августа 1991 года немец Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле 1. Дебют выдался не слишком удачным, да и причина для дебюта несколько неожиданная.

На Гран-при Бельгии Шумахер заменил штатного пилота Jordan Бертрана Гашо, который оказался в тюрьме. За рулем зеленого болида Шумахер заставил обратить на себя внимание (особенно руководителя Benetton Флавио Бриаторе), показав седьмое время в квалификации. В гонке же Михаэль успел проехать лишь пару сотен метров, за которые отыграл две позиции. Но в повороте О-Руж на его болиде отказало сцепление. Следующую гонку он провел уже за команду "Benetton-Ford", где и показал свой потенциал.

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Видео первой гонки Михаэля Шумахера в Формуле-1

В 1992 году Михаэль выиграл свою первую гонку в Формуле-1 – именно на Гран-при Бельгии). В этом году он завершил чемпионат на 3-м месте. В 1994 году Шумахер выиграл свой первый чемпионат за команду Benetton, опередив Деймона Хилла всего на одно очко после скандально известного столкновения с ним в последней гонке.

В 1995 году он отстоял свой титул, опередив ближайшего соперника (им снова был Деймон Хилл) уже на 30 очков. Это был одновременно и первый Кубок конструкторов для команды Benetton. В 1996 году перешел в Ferrari, с которой пять раз выигрывал титул чемпиона.

Стоит добавить, что Михаэль Шумахер – семикратный чемпион мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). В прессе его часто называют "Красным бароном", или просто "Шуми". Шумахер получил прозвище "Красный барон" из-за удаленное внешнее сходство, красный цвет болида Ferrari и собственную непобедимость. В Первую мировую войну "Красным бароном" звали лучшего аса войны – барона Манфреда фон Рихтгофена, который летал на аэроплане красного цвета.

Всего за 285 гонок в Формуле-1 он получил 91 победу.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на лыжах вместе со своим сыном на курорте Мерибель, во Французских Альпах, упал и ударился головой об камни под снегом. От удара защитный шлем раскололся пополам, Шумахер получил тяжелые травмы головы. Его госпитализировали, а сам он находился в коме. Выписали его из больницы только летом 2014 года, но впереди был долгий процесс реабилитации.