20 мая 2009-го года донецкий "Шахтер" выиграл первый европейский трофей. Дончане в финале Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) победили немецкий "Вердер".

В основном составе "Шахтера", который возглавлял Мирча Луческу, вышли: Андрей Пятов, Дарио Срна, Разван Рац, Дмитрий Чигринский, Александр Кучер, Фернандиньо, Жадсон, Илсинью, Мариуш Левандовски, Виллиан и Адриано.

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Первыми в поединке отличились именно игроки украинского клуба. На 25 минуте вперед "Шахтер" вывел точный удар Луиса Адриано. Бременская команда сумела восстановить паритет через 10 минут.

Центральный защитник Налдо мощно исполнил штрафной удар и не оставил шансов Андрею Пятову. В основное время голов больше не было, поэтому судьба матча решалась в овертайме.

На 97 минуте "Шахтеру" удалось снова выйти вперед. Жадсон переиграл Тима Визе и своим голом принес "горнякам" историческую победу.

В том году "Шахтер" впервые в своей истории сыграл в Суперкубке УЕФА, где уступил каталонской "Барселоне". После успеха в Кубке УЕФА в 2009 году "Шахтеру" удавалось только однажды дойти до полуфинала (2016).