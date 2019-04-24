День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео

4 Читати новину українською
Виталий Кличко – Корри Сандерс
Виталий Кличко – Корри Сандерс / welt.de

Ровно 15 лет назад, 24 апреля 2004 года, на арене Стейплс-центр в Лос-Анджелесе (США) состоялся боксерский поединок Виталий Кличко – Корри Сандерс.

В этом бою украинец завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC, с которым он будет связан навсегда. Кличко – чемпион в отпуске, почетный чемпион и вечный чемпион WBC.

Смотрите также: Ретро дня – как Рахман жестко нокаутировал Леннокса Льюиса: видео

Поединок против Сандерса для Виталия был знаковым и потому, что он отомстил южноафриканцу, который в 2003 году победил Владимира Кличко.

Первые раунды поединка остались за Сандерсом, однако впоследствии Кличко набрал обороты и довел бой до победы. В восьмом раунде рефери вынужден был остановить бой, поскольку Сандерс не в состоянии был отбиваться от массированных атак Кличко.

После этого поединка Виталий Кличко провел девять успешных защит. В 2004 году Виталий впервые объявил о завершении карьеры, но вернулся в 2008 году.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Как покрасить яйца в золотой цвет на Пасху: оригинальные идеи с фото
сегодня
6289
Теги: Спорт Виталий Кличко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео
сегодня 15:12 День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео
4
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча
сегодня 13:15 Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча
57
В Германии футбольные фанаты забросали поле пасхальными яйцами: видео перфоманса
сегодня 12:20 В Германии футбольные фанаты забросали поле пасхальными яйцами: видео перфоманса
16
Последний шанс "Динамо" в чемпионате Украины: анонс матча с "Шахтером"
сегодня 08:00 Последний шанс "Динамо" в чемпионате Украины: анонс матча с "Шахтером"
178
Элина Свитолина поразила сеть своей эротичностью: фото
23 апреля 23:23 Элина Свитолина поразила сеть своей эротичностью: фото
537
Новости
Больше новостей
Залиште відгук