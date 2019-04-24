День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео

Ровно 15 лет назад, 24 апреля 2004 года, на арене Стейплс-центр в Лос-Анджелесе (США) состоялся боксерский поединок Виталий Кличко – Корри Сандерс.

В этом бою украинец завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC, с которым он будет связан навсегда. Кличко – чемпион в отпуске, почетный чемпион и вечный чемпион WBC.

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Поединок против Сандерса для Виталия был знаковым и потому, что он отомстил южноафриканцу, который в 2003 году победил Владимира Кличко.

Первые раунды поединка остались за Сандерсом, однако впоследствии Кличко набрал обороты и довел бой до победы. В восьмом раунде рефери вынужден был остановить бой, поскольку Сандерс не в состоянии был отбиваться от массированных атак Кличко.

После этого поединка Виталий Кличко провел девять успешных защит. В 2004 году Виталий впервые объявил о завершении карьеры, но вернулся в 2008 году.

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