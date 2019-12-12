Деньги решают все: в плей-офф Лиги чемпионов вышли только самые дорогие клубы

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"Манчестер Сити" – самый дорогой клуб мира / fcnaija.com

В среду, 11 декабря, закончился групповой этап Лиги чемпионов. Чуда не случилось ни в одной из групп, и в стадию плей-офф вышли по два самых дорогих в своем квартете клуба. При этом самые дорогие команды выигрывали свои группы или же выходили со второго места одинаковое количество раз – 4 против 4.

Интересную статистику заметил авторитетный портал Transfermarkt.

К слову: Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов 2019/20: дата и участники

Отличается среди команд, которые пробились в 1/8 финала, лишь "Аталанта, выбившая "Шахтер". Если исходить исключительно из финансовых расценок, то на ее место могли бы претендовать сразу четыре клуба – немецкий "Байер", итальянский "Интер", португальский "Бенфика" и голландский "Аякс".

Кроме того, портал приводит стоимость команд, игравших в групповом этапе ЛЧ. Сразу четыре команды стоят более миллиарда евро:

  • "Манчестер Сити" (Англия) – 1,3 миллиарда евро;
  • "Реал Мадрид" (Испания) – 1,19 миллиарда евро;
  • "Ливерпуль" (Англия) – 1,18 миллиарда евро;
  • "Барселона" (Испания) – 1,18 миллиарда евро.

Сразу три клуба группового этапа не дотягивают в своей стоимости и до 100 миллионов евро:

  • "Олимпиакос" (Греция) – 89,3 миллиона евро;
  • "Црвена Звезда" (Сербия) – 63,5 миллиона евро;
  • "Славия Прага" (Чехия) – 51,7 миллиона евро.

Стоимость донецкого "Шахтера" составляет 137,4 миллиона евро. По этому показателю клуб занимает 23 место среди всех команд группового этапа.

груповий етап ЛЧ, вартість команд
Стоимость участников группового этапа Лиги чемпионов

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль Реал Шахтер Манчестер Сити Лига чемпионов ФК Барселона
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