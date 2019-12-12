Деньги решают все: в плей-офф Лиги чемпионов вышли только самые дорогие клубы

В среду, 11 декабря, закончился групповой этап Лиги чемпионов. Чуда не случилось ни в одной из групп, и в стадию плей-офф вышли по два самых дорогих в своем квартете клуба. При этом самые дорогие команды выигрывали свои группы или же выходили со второго места одинаковое количество раз – 4 против 4.

Интересную статистику заметил авторитетный портал Transfermarkt.

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Отличается среди команд, которые пробились в 1/8 финала, лишь "Аталанта, выбившая "Шахтер". Если исходить исключительно из финансовых расценок, то на ее место могли бы претендовать сразу четыре клуба – немецкий "Байер", итальянский "Интер", португальский "Бенфика" и голландский "Аякс".

Кроме того, портал приводит стоимость команд, игравших в групповом этапе ЛЧ. Сразу четыре команды стоят более миллиарда евро:

"Манчестер Сити" (Англия) – 1,3 миллиарда евро;

"Реал Мадрид" (Испания) – 1,19 миллиарда евро;

"Ливерпуль" (Англия) – 1,18 миллиарда евро;

"Барселона" (Испания) – 1,18 миллиарда евро.

Сразу три клуба группового этапа не дотягивают в своей стоимости и до 100 миллионов евро:

"Олимпиакос" (Греция) – 89,3 миллиона евро;

"Црвена Звезда" (Сербия) – 63,5 миллиона евро;

"Славия Прага" (Чехия) – 51,7 миллиона евро.

Стоимость донецкого "Шахтера" составляет 137,4 миллиона евро. По этому показателю клуб занимает 23 место среди всех команд группового этапа.



Стоимость участников группового этапа Лиги чемпионов