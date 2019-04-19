Денис Беринчик – Нихито Аракава: прогноз букмекеров на боксерский поединок

Денис Беринчик будет защищать титул титул WBO Oriental в бою против Нихито Аракавы. Украинец является фаворитом поединка.

Прогноз на бой Денис Беринчик – Нихито Аракава

Победа японского боксера Нихито Аракавы в бою против украинца Дениса Беринчика станет настоящей сенсацией. Никто не верит в возможность победы 37-летнего боксера. Между тем коэффициенты на победу Беринчика довольно малы. И есть вероятность, что бой закончится досрочно.

Посмотрите это видео: Яркое промо боя Беринчик – Аракава

Прогноз "Фаворит спорт"

Их эксперты победу Дениса Беринчика оценили коэффициентом 1,02. На победу Аракавы – 15,00. Ничья в этом поединке – 34,00.

При этом досрочная победа украинца – лишь 1,07. Шанс досрочного окончания поединка победой Аракавы – 30,00.

Прогноз PariMatch

Похожие коэффициенты и у PariMatch. Там победа Беринчика оценена в 1,03. Победа Аракавы – 13,00. Ничья в этом бою – 31,00.

Читайте также: Российскому боксеру жестко отказали в бою против Ломаченко за чемпионский пояс

Прогноз 1xBet

Те же 1,03 на победу Беринчика выставили и в 1xBet. Что касается победы его соперника, то она получила коэффициент 13,50. Ничья – 31,00.

Стоит добавить, что букмекеры не принимают иные ставки, кроме итога боя.

Поединок Денис Беринчик – Нихито Аракава состоится в субботу, 20 апреля, в Киеве во "Дворце спорта". Начало вечера бокса – в 19:00. Бой Беринчика состоится, примерно, в 22:00.