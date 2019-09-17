Денис Беринчик получил хамоватого соперника на чемпионский бой в Украине: дата и место боя

5 октября в ТРЦ "Терминал" Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопес Морено (26-3-0, 19 КО).

"Тренируемся полным ходом в Буковеле. Позади стадия ОФП. Сейчас спецподготовка, спарринг-сессии, будем набирать форму. Соперник молодой, будет постоянно атаковать. В моей профессиональной карьере уже был представитель мексиканской школы бокса – Хуан Окура, и это был нелегкий бой для меня. Моя цель – защитить свой титул, которым я очень дорожу, и двигаться дальше до статуса официального претендента на титул Чемпиона мира. И неважно, кто будет моим соперником на этом пути – я готов драться с кем угодно ради титула", – отметил Денис Беринчик.

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В активе Дениса 11 боев, 11 побед, 7 из которых он завершил досрочно. Сейчас он занимает седьмую строчку рейтинга WBO. Титул WBO International Беринчик получил в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле этого года успешно защитил в поединке с опытным японцем Нихито Аракавой.

Нынешнему сопернику Дениса Патрицио Морено 24 года, живет и тренируется в Мексике. Боксирует в стойке левши. Провел на профи-ринге 29 поединков, в 26 победил, 19 из них нокаутом. В свое время владел региональными титулами WBC Latino Silver и WBC FECOMBOX. Предыдущий бой провел в августе этого года против своего соотечественника, экс-чемпиона WBC Silver Эдгара Пуэрты, одержав победу по очкам.



Патрицио Морено

Сам Морено не слишком подбирал слова в отношении Беринчика.

"Денис Беринчик – это проходной боксер. Несмотря на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не представляет для меня угрозы. Я родился и вырос в Мексике, у нас таких спарринг-партнеров, как Денис, в детской группе бьют по несколько за тренировку. Поэтому я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит", – заявил Патрицио Лопез Морено.

В этот вечер в ринг также выйдут: Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО), Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мишико Беселия (18-1-0, 12 KO), Василий Чеботарь (2-0-0) и другие.

Стоит добавить, что в этот же вечер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) проведут бой за титул чемпиона по версии IBF в средней весовой категории. Этот бой состоится в Нью-Йорке. Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.