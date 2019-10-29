212-килограммовый боец дебютировал в MMA с эффектного нокаута за 20 секунд: видео

Россиянин Денис Вильданов, вес которого составляет 212 килограммов, дебютировал в боях без правил с эффектного нокаута уже на первых секундах боя.

31-летний Вильданов провел поединок с 29-летним Арнольдом Величко, который весит 146 кг. Для Величко бой также стал дебютным в MMA.

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Поединок Вильданова и Величко длился всего 20 секунд. Вильданов успешно провел джеб, потом прижал соперника и добил его.

Интересно, что суммарный вес соперников составляет 358 килограммов на двоих. Для примера: в большинстве известных промоушенов существует ограничение для тяжелого веса – не более 120,2 кг.