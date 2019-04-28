"Денвер" обыграл "Сан-Антонио" и вышел во второй круг плей-офф НБА: видео

В седьмом матче между "Денвером" и "Сан-Антонио" определялся последний участник второго раунда плей-офф НБА. И им стала именно команда из Денвера.

"Наггетс" лучше начали матч, сразу захватив инициативу. Преимущество в десять очков держалось на протяжении всего матча. Иногда "Денвер" убегал в отрыв до +17, однако "шпоры" каждый раз сокращали это отставание.

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А в конце матча "Сан-Антонио" имел шанс если не на победу, то хотя бы перевести игру в овертайм. Гостям удалось сократить отставание до двух очков. Но "Денвер" провел последнюю атаку и защитил свое преимущество.

Денвер – Сан-Антонио 90:86 (23:13, 24:21, 25:27, 18:25). Счет в серии 4:3

"Денвер" побеждает в седьмом матче и выходит в четвертьфинал НБА. Там команда сыграет против "Портленда".