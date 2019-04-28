"Денвер" обыграл "Сан-Антонио" и вышел во второй круг плей-офф НБА: видео

2 Читати новину українською
"Денвер" обыграл "Сан-Антонио" и вышел во второй круг плей-офф НБА: видео

В седьмом матче между "Денвером" и "Сан-Антонио" определялся последний участник второго раунда плей-офф НБА. И им стала именно команда из Денвера.

"Наггетс" лучше начали матч, сразу захватив инициативу. Преимущество в десять очков держалось на протяжении всего матча. Иногда "Денвер" убегал в отрыв до +17, однако "шпоры" каждый раз сокращали это отставание.

К слову: "Химик" стал чемпионом Украины по баскетболу

А в конце матча "Сан-Антонио" имел шанс если не на победу, то хотя бы перевести игру в овертайм. Гостям удалось сократить отставание до двух очков. Но "Денвер" провел последнюю атаку и защитил свое преимущество.

Денвер – Сан-Антонио 90:86 (23:13, 24:21, 25:27, 18:25). Счет в серии 4:3

"Денвер" побеждает в седьмом матче и выходит в четвертьфинал НБА. Там команда сыграет против "Портленда".

 

blog_ava
Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
сегодня
3812
Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик устроил зажигательную тренировку на киевском пляже: видео
27 апреля 15:00 Усик устроил зажигательную тренировку на киевском пляже: видео
99
Известный английский клуб отказался доигрывать сезон: названа неожиданная причина
27 апреля 10:53 Известный английский клуб отказался доигрывать сезон: названа неожиданная причина
264
Украинский футболист эпично наказал голкипера за финты у своих ворот: видео
26 апреля 20:39 Украинский футболист эпично наказал голкипера за финты у своих ворот: видео
890
На Гран-при Азербайджана произошла авария из-за канализационного люка: видео
26 апреля 13:27 На Гран-при Азербайджана произошла авария из-за канализационного люка: видео
114
Олимпийская чемпионка потеряла сознание во время интервью: видео
26 апреля 10:48 Олимпийская чемпионка потеряла сознание во время интервью: видео
99
Новости
Больше новостей
Залиште відгук