Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности

Один из вероятных соперников Усика в тяжелом весе – Деонтей Уайлдер. Он обладатель титула Всемирного боксерского совета (WBC). Что надо знать о боксере, который не знает поражений на профессиональном ринге и получил прозвище The Bronze Bomber (Бронзовый бомбардировщик) – в материале Спорт24.

Деонтей Уайлдер – американский боксер профессионал, чемпион мира WBC в супертяжелом весе. Родился 22 октября 1985 года в городе Таскалуса, в штате Алабама.

С детства увлекался спортом. Однако, сначала предпочитал баскетбол и американский футбол. Боксом начал заниматься довольно поздно, когда ему было уже 20 лет. Причина была, мягко говоря, не самая приятная. Девушка Деонтея забеременела, а у ребенка еще до рождения диагностировали проблемы в развитии. Он родился с расщепленным позвоночником. От аборта молодая семья категорически отказалась, не было денег на лечение. Тогда парень решает поставить крест на своих мечтах стать игроком в американский футбол и начинает заниматься тем, что может принести мгновенные деньги – боксом.

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Сначала в боксерском зале к парню было скептическое отношение, его использовали в качестве спарринг-партнера для более "перспективных" боксеров. Однако, американец никогда не забыл для чего он этим занимается, добросовестно работал и быстро достиг существенных успехов. Даже фантастических для такого короткого времени.

Уже через 2 года после начала занятий выиграл престижные турниры среди американских любителей "Золотые перчатки" и национальный чемпионат среди боксеров-любителей. Уже через год едет на Олимпийские игры, где получает бронзовую награду. В целом на любительском ринге провел 35 боев, одержал 30 побед, 5 раз терпел неудачу.

Сразу после Олимпийских игр переходит в профессионалы. И здесь начинает по настоящему поражать. Буквально уничтожает одного противника за другим. В первых 32 матчах никто не продержался с ним более 4 раунда, все были нокаутированы (самая длинная серия досрочных побед в хэвивейте).

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33 поединок был чемпионским и в нем Уайлдер разгромным решением судей победил опытного канадца Стиверна, завоевав титул WBC.

Далее американец проводит серию добровольных защит своего титула. Поочередно нокаутирует Эрика Молину, Жоана Дюапа, Артура Шпильку, Криса Арреолу, Джерольда Вашингтона. А дальше в обязательном защите снова встречается с уже знакомым Бермейном Стивреном. И на этот раз поединок закончился гораздо быстрее, всего за 3 минуты. Сначала канадец попустил мощную двойку, которая отправила его в нокдаун, а затем уже мощный американец в характерном ему стиле с большим количеством широких ударов забил соперника.



Уайлдер отправил в нокаут Стиврена

Несмотря на почти 40 боев проведенных на профи ринге, чемпион не пользовался слишком большой популярностью. К нему относились весьма скептически, причины – отсутствие действительно серьезных оппонентов.

С целью исправления этой проблемы, команда алабамцев подбирает ему звездного оппонента – непобедимого кубинца Луиса Ортиса. Бой с Ортисом оправдал ожидания болельщиков. Проходил в атаках, как с одной, так с другой стороны. Фаворит имел минимальное преимущество, но в 7 раунде пропустил несколько сильных ударов, в результате чего был близок к досрочному поражению, но выстоял, восстановился и сам досрочно остановил соперника в 10 раунде.



Уайлдер отправил Ортиса в нокаут (фото из соцсетей)

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После этой победы Уайлдер решил не забавлять обороты и согласился на поединок с Тайсоном Фьюри. В этой схватке он дважды отправил пузатого британца в нокдаун, но проиграл почти все остальные раунды. Однако статус чемпиона и хозяина в свои стране повлияли на судей, которые присудили ничью.



Уайлдер в бою против Фьюри (фото из соцсетей)

Сразу после поединка все заговорили о реванше. Команды обоих боксеров согласились на это, и решили сначала провести несколько промежуточных боев. Соперниками Фьюри были немец Том Шварц и финн Отто Валин. Американец же в мае в первом раунде уничтожил Доминика Бризила, а 23 ноября попытается победить Луиса Ортиса. При успешном выполнении поставленной миссии в уже зимой 2020 году нас ожидает интригующий реванш.

Уайлдер – человек, пришедший в бокс из-за привратностей судьбы, сейчас уже преследует другие цели. Он давно решил все свои материальные вопросы, является мультимиллионером (только за первый бой с Фьюри он получил около 14 миллионов долларов). Темнокожий великан ставит своей целью получить общемировую славу, влияние, признание, войти в историю. Что же увидим, что из этого получится.