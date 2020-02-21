Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: что ожидать от боя чемпионов в хэвивейте

22 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоится бой-реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Первый их поединок состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри тогда нанес большее количество ударов, был более метким почти в каждом раунде. Уайлдер, в свою очередь, сосредоточился на силе своих попаданий и сумел дважды отправить Тайсона на канвас ринга.

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С тех пор каждый из боксеров успел побывать еще в двух схватках. Американец победил соотечественника Доминика Бризила и кубинца Луиса Ортиса (нокаут в этом поединке признали лучшим в 2019 году). Британец сначала одолел немца Тома Шварца, а потом разобрался с финном Отто Валлином (в этом бою Тайсон получил ужасное рассечение). И эти поединки носили лишь промежуточный характер для главных звезд вечера бокса 22 февраля. В них они, в первую очередь, ставили себе целью раскрутить именно этот. Это и не удивительно. Их реванш является одним из самых ожидаемых боксерских событий этого года. Более того, он может стать одним из наибольших боев в супертяжелом весе всех времен.

Какие изменения следует ожидать?

Без сомнения, боксеры много раз проанализировали их первую встречу. Вместе со своими тренерами они учтут ошибки, которые допустили в 2018 году.

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В первую очередь полностью изменить свой стиль бокса обещает Тайсон. Он заявляет, что на этот раз планирует не просто перебоксировать Деонтея, а обязательно его нокаутирует. Для этого даже пригласил в лагерь нового тренера Шугара Хилла, который в этом лучше специализируется.

Следует ожидать, что претендент станет меньше времени проводить у канатов, будет более резко контратаковать, мощнее вкладываться в удары. Если Фьюри действительно хочет реализовать свои слова о досрочном окончании боя, то вероятны его попытки прорваться на ближнюю дистанцию. Кстати, несмотря на свой гигантский рост (206 сантиметров), он часто применял инфайтинг в своих прошлых поединках. Например, с Дереком Чисорой или Франческо Пьянетой.

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Деонтею также есть над чем поработать. Ему следует активнее работать правой, наносить ударт в корпус, быть более жестким в дуэли джебов.

Прогноз

Уайлдер – Фьюри – это типичный бой панчера с боксером. И у первого больше шансов на нокаут, а у второго на победу по очкам. 22 февраля оба боксера выйдут в ринг с большим весом, чем в декабре 2018-го. Это наталкивает на мысль, что к концу поединка у них, особенно у Фьюри, может развиться усталость. Вряд ли мы увидим нокаут уже в стартовых раундах. Более вероятно, что бой закончится где-то после экватора. Если Тайсон сможет справиться со своим сложным характером и отбоксировать как задумано, то одержит победу. Но у Уайлдера тоже хорошие шансы на нокаут.