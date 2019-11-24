Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри II: реваншу быть

В ночь с субботы на воскресенье, 24 ноября, в Калифорнии на арене MGM Grand состоялся вечер бокса. Главным событием мероприятия был бой между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и претендентом на этот пояс – кубинцем Луисом Ортисом. Американец победил претендента в 7 раунде.

Как это было: Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе

Бой американского чемпиона был последней преградой для организации мегафайта между ним и популярным британцем Тайсоном Фьюри. Боксеры уже в ближайшем будущем возьмутся за подготовку к очной встрече.



Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер перед первым боем

Пока что нет точно определенной даты их поединка. Известно, что это не будет скорее чем 22 февраля. Это и логично, поскольку бойцы должны провести 2-месячный тренировочный лагерь, а Уайлдер, наверное, еще захочет 2-3 недели на отдых после боя против Ортиса. Благо для фанов (и для него), американец не получил серьезных повреждений в бою.

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Ожидается, что бой-реванш будет гораздо более масштабным событием, чем их первая встреча.

Первый бой между Уайлдером и ФьюриКак известно, первая встреча на ринге между Уайлдером и Фьюри завершилась вничью. Хотя Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне и был близок, чтобы проиграть бой. Судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников. Поэтому пояс чемпиона WBC остался у Деонтея.

После этого боксеры провели по 2 промежуточных поединка, которые еще немного добавили им популярности. Кроме того, они участвовали в различных популяризационных мероприятиях. Фьюри вообще провел бой в шоу рестлеров WWE, где победил Брауна Строумана. Вследствие всего этого суммарные гонорары боксеров будут примерно втрое больше.

Что касается прогнозов на поединок, то они будут еще более осторожными, чем перед первой встречей. Тогда большинство называла фаворитом Деонтея, поскольку сильно сомневались в возможности Фьюри по возвращении быть в конкурентной состоянии. Сейчас же британец подходит к бою в прекрасной форме, он постоянно тренируется. Об этом свидетельствуют многие фото и видео с тренировок в спортивном зале, которые он постоянно выкладывает в инстаграме.

Если оценивать их промежуточные выступления в этом году, то они были примерно одинаковые по успеваемости. В первых своих боях они параллельно пофеерилы. Сначала Уайлдер в первом раунде разобрался с Домиником Бризилом. Далее Фьюри возможно чуть менее жестоко, но не менее эффектно прошел немца Тома Шварца во втором раунде.

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После победы над Шварцем, Тайсон в сентябре победил Отто Валлина. Однако, на этот раз все было не так легко. Представитель Финляндии дал достойный бой фавориту. Более того, британец был близок к поражению из-за рассечения, которое у него появилось после третьего раунда. В шестом раунде, когда врач осматривал "цыганского короля", то мог и снять его с боя, но позволил продолжать. И стоит отдать должное Фьюри, он собрался с силами и довел дело до решения судей, которые единогласно отдали ему победу.



Тайсон Фьюри победил Отто Валлин

Вторым поединком для Деонтея стал поединок с Ортисом, который также нельзя назвать удачным на 100%. Все-таки разгромный проигрыш оппоненту на карточках судей вряд ли планировался командой алабамцев.

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Победитель боя Уайлдер – Фьюри станет не только чемпионом мира по версии WBC, но и объединит этот пояс со званием "линейного чемпиона". Именно этим достижением сейчас гордится британец и его промоутер, председатель Top Rank Боб Арум. Кроме того, победитель получит славу и признание, его последующие поединки будут более популярными. Возможно, бой между победителем этого боя и Джошуа (в случае его успеха в реванше против Энди Руиса) может стать событием еще большим по масштабу, чем уже легендарный поединок Флойда Мейвезера против Мэнни Пакьяо.