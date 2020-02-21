Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: стали известны гонорары боксеров за чемпионский бой 22 февраля

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой за звание чемпиона мира по версии WBC. Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Каждый из боксеров после этого поединка получит на свой счет кругленькую сумму. По данным ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада объявила, что Уайлдер и Фьюри гарантированно получат по 5 миллионов долларов.

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При этом боксеры могут заработать в пять раз больше – по 25 миллионов долларов, убеждены журналисты. И это еще без учета процентов за продажу прав на трансляцию боя.

Но отметим, что эти выплаты могут и не попасть в топ-10 самых больших гонораров в истории бокса. Рекорд здесь удерживает Флойд Мейвезер, который за боксерский поединок против Конора МакГрерора 26 августа 2017 года получил 275 миллионов долларов. Мейвезер и удерживает вторую строчку в этом рейтинге – 250 миллионов за бой против Мэнни Пакьяо 2 мая 2015 года. Филиппинец за этот бой получил 150 миллионов долларов.

Топ-10 гонораров в истории бокса