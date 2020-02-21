Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: стали известны гонорары боксеров за чемпионский бой 22 февраля
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой за звание чемпиона мира по версии WBC. Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.
Каждый из боксеров после этого поединка получит на свой счет кругленькую сумму. По данным ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада объявила, что Уайлдер и Фьюри гарантированно получат по 5 миллионов долларов.
Достойно внимания: Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: что ожидать от боя чемпионов в хэвивейте
При этом боксеры могут заработать в пять раз больше – по 25 миллионов долларов, убеждены журналисты. И это еще без учета процентов за продажу прав на трансляцию боя.
Но отметим, что эти выплаты могут и не попасть в топ-10 самых больших гонораров в истории бокса. Рекорд здесь удерживает Флойд Мейвезер, который за боксерский поединок против Конора МакГрерора 26 августа 2017 года получил 275 миллионов долларов. Мейвезер и удерживает вторую строчку в этом рейтинге – 250 миллионов за бой против Мэнни Пакьяо 2 мая 2015 года. Филиппинец за этот бой получил 150 миллионов долларов.
Топ-10 гонораров в истории бокса
- Флойд Мейвезер (против Конора МакГрегора) – 275 миллионов долларов
- Флойд Мейвезер (против Мэнни Пакьяо) – 250 миллионов долларов
- Мэнни Пакьяо (против Флойда Мейвезера) – 150 миллионов долларов
- Конор МакГрегор (против Флойда Мейвезера) – 100 миллионов долларов
- Флойд Мейвезер (против Сауля Альвареса) – 80 миллионов долларов
- Энтони Джошуа (против Энди Руиса, бой реванш) – 60 миллионов долларов
- Оскар Де Ла Хойя (против Флойда Мейвезера) – 52 миллиона долларов
- Сауль Альварес (против Сергея Ковалева) – 35 миллионов долларов
- Эвандер Холифилд (против Майка Тайсона, второй бой) – 33 миллиона долларов
- Майк Тайсон (против Эвандера Холифилда, второй бой) – 30 миллиона долларов
Выбор редакции
-
Санкции против "Александрии", неудача на ЧМ-2020 по биатлону – главные новости спортасегодня , 08:36
-
Победа "Шахтера" в Лиге Европы, провал украинцев в биатлоне – главные новости спорта 20 февралясегодня , 07:35
-
"Шахтер" обыграл "Бенфику" в историческом матче Лиги Европы: две отменены гола из-за VAR – видео20 февраля , 21:51