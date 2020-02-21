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Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: стали известны гонорары боксеров за чемпионский бой 22 февраля

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Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / ringside24.com

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой за звание чемпиона мира по версии WBC. Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Каждый из боксеров после этого поединка получит на свой счет кругленькую сумму. По данным ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада объявила, что Уайлдер и Фьюри гарантированно получат по 5 миллионов долларов.

Достойно внимания: Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: что ожидать от боя чемпионов в хэвивейте

При этом боксеры могут заработать в пять раз больше – по 25 миллионов долларов, убеждены журналисты. И это еще без учета процентов за продажу прав на трансляцию боя.

Но отметим, что эти выплаты могут и не попасть в топ-10 самых больших гонораров в истории бокса. Рекорд здесь удерживает Флойд Мейвезер, который за боксерский поединок против Конора МакГрерора 26 августа 2017 года получил 275 миллионов долларов. Мейвезер и удерживает вторую строчку в этом рейтинге – 250 миллионов за бой против Мэнни Пакьяо 2 мая 2015 года. Филиппинец за этот бой получил 150 миллионов долларов.

Топ-10 гонораров в истории бокса

  1. Флойд Мейвезер (против Конора МакГрегора) – 275 миллионов долларов
  2. Флойд Мейвезер (против Мэнни Пакьяо) – 250 миллионов долларов
  3. Мэнни Пакьяо (против Флойда Мейвезера) – 150 миллионов долларов
  4. Конор МакГрегор (против Флойда Мейвезера) – 100 миллионов долларов
  5. Флойд Мейвезер (против Сауля Альвареса) – 80 миллионов долларов
  6. Энтони Джошуа (против Энди Руиса, бой реванш) – 60 миллионов долларов
  7. Оскар Де Ла Хойя (против Флойда Мейвезера) – 52 миллиона долларов
  8. Сауль Альварес (против Сергея Ковалева) – 35 миллионов долларов
  9. Эвандер Холифилд (против Майка Тайсона, второй бой) – 33 миллиона долларов
  10. Майк Тайсон (против Эвандера Холифилда, второй бой) – 30 миллиона долларов
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Бокс
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