Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: вторая серия

В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится второй бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Эти боксеры уже встречались в конце 2018 года, но сильнейшего определить так и не смогли. После 12 раундов напряженного поединка судьи посчитали, что была ничья.

Как и тогда, на кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC (11 защите Уайлдера), а также вакантный титул по версии The Ring. Фьюри после победы над Владимиром Кличко все свои звания растерял, но продолжает оставаться одним из сильнейших боксеров в хэвивейта.

Читайте также: Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: анонс боя за звание чемпиона WBC

Деонтей и Тайсон после того ничьей успели провести по два поединка, в которых одержали победы. Интерес к их второй встречи постепенно разогревался, что сделало поединок одним из самых ожидаемых. Выросли и гонорары боксеров. Если в прошлый раз Уайлдер получил 14 миллионов долларов, а Фьюри – 10, то теперь их доход составит 25 миллионов долларов у Тайсона и 35 у Деонтея.

Что же касается шансов на победу, то они примерно равны. Аналитики Parimatch дают действующему чемпиону 49% против 46% у претендента, еще 5% на то, что повторится ничья.

Уайлдер серьезный панчер, на его счету 41 нокаут в 43 поединках. У Тайсона 20 нокаутов в 30 боях. При этом оба боксера остаются непобежденными. В прошлый раз Фьюри дважды оказывался в нокдауне, но оба раза вставал как ни в чем не бывало. При этом сам Деонтей заявляет, что удары Тайсона он практически не чувствовал.

Стоит отметить, что бой с Уайлдером был для Фьюри третьим за год. А еще до этого Тайсон делал паузу в карьере на 2,5 года. То есть, он не был в полной мере готов к бою с чемпионом, но все равно выдержал экзамен. Сейчас британец в лучшей форме и этот поединок должен стать еще более зрелищным.