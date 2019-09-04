Депутат Беленюк едет на чемпионат мира по борьбе и может пропустить работу в Раде

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/pg/beleniuk

Депутат Верховной Рады Украины IX созыва Жан Беленюк примет участие в чемпионате мира по вольной борьбе. Мировое первенство пройдет в столице Казахстана с 14 по 22 сентября.

В этот промежуток времени Беленюк (партия "Слуга народа"), возможно, пропустит четыре пленарных заседания Верховной Рады, согласительный совет и работу в комитетах, комиссиях и фракциях.

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Пока не известно, точно ли Жан Беленюк пропустит работу в Верховной Раде. Все будет зависеть от его результатов на чемпионате мира.

Согласно Конституции Украины до 31 августа Жан Беленюк как депутат должен был прекратить другую оплачиваемую деятельность (статья 25 и статья 78). Таким образом, Жан отказался от поддержки Министерства культуры, молодежи и спорта, которое финансировало подготовку и участие в соревнованиях.

Соответственно, на чемпионат мира Жан, скорее всего, поедет за свой счет.

Беленюк, который стал первым заместителем председателя комитета по вопросам молодежи и спорта, за два дня работы проголосовал 88 раз (50,29%). 5 раз он воздержался от голоса, а 82 голосования Жан пропустил.

Также Верховная Рада большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекту закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд.

Согласно документу, в Конституцию добавлены следующие основания досрочного прекращения полномочий нардепа, если суд установил, что депутат не голосовал лично; если депутат в течение одной очередной сессии отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний и / или заседаний парламентского комитета, членом которого он является.

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Теги: Верховная Рада Спорт Новости Спорта Слуга народа Вольная борьба Жан Беленюк
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