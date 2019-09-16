Депутат Беленюк о чемпионстве: Для меня важно подтвердить, что могу совмещать несовместимые вещи

5 Читати новину українською
Жан Беленюк
Жан Беленюк / unitedworldwrestling.org

Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал победу на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Казахстане. В финале Жан одолел венгра Виктора Лоринца.

После победного поединка Жан заявил, что он чрезвычайно тяжело работал, чтобы добиться успеха. Также Жан назвал своего венгерского соперника очень сильным, поэтому он счастлив, что смог получить победу.

Читайте также: Беленюк обратился к Гончаруку с предложением поднять зарплаты тренерам

Кроме того, Беленюк прокомментировал, что он совмещает работу депутата Верховной Рады Украины и спортивную жизнь.

Для меня очень важно подтвердить, что несмотря на мое депутатство, я могу совмещать несовместимые вещи. С одной стороны быть спортсменом с высоким результатом – чемпиона мира, и быть эффективным депутатом. Я отвечаю за сферу спорта в Украине, поэтому мне это очень важно,
– резюмировал Жан.

Жан Беленюк добавил, что успевает тренироваться в перерыве между пленарными заседаниями.

Видео интервью Жана Беленюка после победы на чемпионате мира

Беленюк, который стал первым заместителем председателя комитета по вопросам молодежи и спорта, за два дня работы в Раде проголосовал 88 раз (50,29%). 5 раз он воздержался от голоса, а 82 голосования Жан пропустил.

blog_ava
Не понимала, что происходило: в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
сегодня
890
Теги: Новости Спорта Спорт Верховная Рада Слуга народа Вольная борьба Жан Беленюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
сегодня 12:41 "Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
97
Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
сегодня 11:32 Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
96
Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
сегодня 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
Ігор Саджениця 338
Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
15 сентября 21:49 Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
103
Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
15 сентября 15:57 Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
53
Новости
Больше новостей
Залиште відгук