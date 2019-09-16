Депутат Беленюк о чемпионстве: Для меня важно подтвердить, что могу совмещать несовместимые вещи

Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал победу на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Казахстане. В финале Жан одолел венгра Виктора Лоринца.

После победного поединка Жан заявил, что он чрезвычайно тяжело работал, чтобы добиться успеха. Также Жан назвал своего венгерского соперника очень сильным, поэтому он счастлив, что смог получить победу.

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Кроме того, Беленюк прокомментировал, что он совмещает работу депутата Верховной Рады Украины и спортивную жизнь.

Для меня очень важно подтвердить, что несмотря на мое депутатство, я могу совмещать несовместимые вещи. С одной стороны быть спортсменом с высоким результатом – чемпиона мира, и быть эффективным депутатом. Я отвечаю за сферу спорта в Украине, поэтому мне это очень важно,

– резюмировал Жан.

Жан Беленюк добавил, что успевает тренироваться в перерыве между пленарными заседаниями.

Видео интервью Жана Беленюка после победы на чемпионате мира

Беленюк, который стал первым заместителем председателя комитета по вопросам молодежи и спорта, за два дня работы в Раде проголосовал 88 раз (50,29%). 5 раз он воздержался от голоса, а 82 голосования Жан пропустил.