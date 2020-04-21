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Депутат Беленюк объяснил, почему общается на русском: Это не маркер любви к родине

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Жан Беленюк / facebook.com/ukrwrestling

Украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк прокомментировал языковой вопрос. Жан признался, что в быту общается на русском, но легко может перейти на украинский.

Жан Беленюк дал интервью Tribuna.com. Депутат заявил, что общается на русском и не хочет никого обманывать, намеренно используя украинский.

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Я живу в Украине, хорошо знаю украинский, могу на нем разговаривать. Но в своем общении, быту я использую русский. Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который намеренно говорит на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно. Я хочу быть максимально искренним в этом отношении,
– заявил борец.

Он заявил, что использует украинский в формальной беседе, где обязан законом разговаривать на государственном языке.

"Не знаю, как могут всплывать такие вопросы. Я ходил в украинскую школу, учился на украинском, нормально общаюсь. Но вопрос не в этом. Но в личной жизни я использую русский, вот и все", – сказал Беленюк.

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Он убеждает, что всегда переходит на украинский, когда его собеседник использует этот язык. В русском окружении, по словам Жана, ему комфортнее говорить на русском.

Но когда вокруг все говорят на русском, ты всю жизнь говоришь на русском, то я не вижу вопроса, на каком языке говорить. Мне комфортнее говорить на русском в русскоязычной среде. У меня здесь нет никакой принципиальности. Мне не сложно перейти на украинский, если я слышу, что человек на нем говорит. Хотя мне постоянно приходится переводить с русского, я мыслю по-русски. Но я не вижу в этом проблемы,
– заявил депутат.

Жан предполагает, что если бы люди переходили на разные языки во время общения, то в Украине было бы гораздо меньше вопросов.

"Моя учительница английского говорила: сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек. Это хорошо знать разные языки, общаться на английском, русском, украинском, итальянском. Но как мне общаться дома – решаю только я", – считает спортсмен.

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Жан заявил, что не хочет нравиться публике из-за постоянного использования украинского.

"Не хочу, как какие-то президенты или чиновники, только для того, чтобы понравиться публике, сейчас это тренд, делать из себя украиноязычногочеловека, показывать это, а дома разговаривать на русском. Я такого делать не буду. Я добился определенных результатов, меня за это можно уважать", – отметил борец.

Беленюк утверждает, что главное – знать и понимать украинский язык.

"Раньше таких вопросов вообще не возникало. Сборная Украины – это люди из разных регионов Украины. Кто с запада, кто с востока, кто из Крыма, из Киева. Мы все вместе на сборе, общаемся. Русскоязычные понимают украиноязычных и наоборот. Это вообще не является никаким маркером любви к родине", – резюмировал Беленюк.

Основные достижения Беленюка на спортивной арене

  • Серебряный призер Европейских игр в 2015 году в Баку и чемпион Европейских игр в 2019 году (Минск).
  • Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.
  • Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступеньку пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.
  • Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и завоевал бронзу в Белграде (2012).

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Вольная борьба Слуга народа Жан Беленюк
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