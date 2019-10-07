Депутаты хотят ввести новый налог на развитие спорта: кто будет платить и сколько

В Верховную Раду внесли проект закона, которым предусматривается введение нового общегосударственного сбора на развитие спорта. Платить его будут те, кто покупает и продает иностранную валюту.

Что предлагается?

Автором проекта закона, опубликованном на сайте Верховной Рады, выступил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он предложил внести изменения в Налоговый кодекс "о введении общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме". Ставка сбора на развитие спорта составит 1% от сделки по покупке иностранной валюты в наличной форме.

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"Плательщиками сбора на развитие спорта являются уполномоченные учреждения, определенные в Законе Украины "О валюте и валютных операциях", и их структурные подразделения, осуществляющие операции по покупке иностранной валюты в наличной форме", – говорится в проекте закона.

Уполномоченные учреждения​Банки, небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, получившие лицензию Национального банка Украины согласно Закону Украины "О валюте и валютных операциях".

Почему депутат подал этот законопроект

Как говорится в пояснительной записке на сайте Верховной Рады, в Украине до 2020 года хотят увеличить до 13% привлечение детей и молодежи к занятиям в детско-юношеских спортивных школах. При этом что в Государственном бюджете Украины на 2019 год на финансирование отрасли спорта по всем расходам было предусмотрено около 3,7 миллиарда гривен.

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"Несмотря на указанные объемы финансирования отрасли, массовый спорт в Украине не развивается, прежде всего, среди детей и взрослых вследствие распространенной практики платности посещения занятий спортом", – убежден автор законопроекту.

Также, по мнению Дубинского, этот закон будет стимулировать банки и граждан больше покупать валюту онлайн. А банки больше внимания уделять созданию необходимых условий для своих клиентов.

Отмечается, что реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов. При этом она даст возможность создать дополнительный источник наполнения специального фонда Государственного бюджета Украины. Однако о какой сумме может идти речь – ни в проекте закона, ни в пояснительной записке не указано.

Также неизвестно, когда этот закон может вступить в силу. В заключительных положениях нет даты. Зато есть пункт, что "этот закон вступает в силу 01.01.202_ года". Также там указано, что Кабмин в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего Закона должен обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, предусмотренных этим законом.