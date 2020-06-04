Украинский боксер Сергей Деревянченко может встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом, который является лидером P4P. Стороны вроде согласовывают детали поединка.

Деревянченко и Альварес проведут бой в сентябре

Авторитетный инсайдер издания The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что поединок может состояться 14 сентября и пройдет в рамках второго среднего веса.

Кстати Украинец Деревянченко возглавил рейтинг WBC и может претендовать на чемпионский бой

"Канело Альварес ведет переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября в 168 фунтах. Другие соперники также рассматриваются Канело, но это будет не Головкин.

Скорее всего, третий бой Канело против GGG состоится не раньше 2021 года", – написал Майк Коппинджер.

Команда Альвареса опровергает информацию

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес опроверг, что бой Сергея и Сауля состоится в сентябре.

"Это неправда, еще рано о чем-то говорить. На данный момент у нас даже нет даты следующего боя Канело.

Все зависло в воздухе до тех пор, пока бокс не вернется полностью. Эти слухи не соответствуют действительности", – цитирует Гомеса fightnews.com.

Альварес и Деревянченко должны были встретиться в прошлом году

Боксеры должны были встретиться в октябре 2019 года. Сергей был официальным претендентом на титул IBF, которым владел Альварес.

Мексиканец отказался проводить бой и его лишили титула. Сообщалось, что стороны не согласовали финансовую сторону боя.

Пояс IBF был объявлен вакантным. Деревянченко встретился с Геннадием Головкиным и проиграл спорным решением судей.

Кто такой Альварес?Мексиканец является лидером P4P – рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Альварес выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего он провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.