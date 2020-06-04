Украинский боксер Деревянченко может встретиться с Саулем Альваресом: дата боя
Украинский боксер Сергей Деревянченко может встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом, который является лидером P4P. Стороны вроде согласовывают детали поединка.
Деревянченко и Альварес проведут бой в сентябре
Авторитетный инсайдер издания The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что поединок может состояться 14 сентября и пройдет в рамках второго среднего веса.
Кстати Украинец Деревянченко возглавил рейтинг WBC и может претендовать на чемпионский бой
"Канело Альварес ведет переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября в 168 фунтах. Другие соперники также рассматриваются Канело, но это будет не Головкин.
Скорее всего, третий бой Канело против GGG состоится не раньше 2021 года", – написал Майк Коппинджер.
Команда Альвареса опровергает информацию
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес опроверг, что бой Сергея и Сауля состоится в сентябре.
"Это неправда, еще рано о чем-то говорить. На данный момент у нас даже нет даты следующего боя Канело.
Все зависло в воздухе до тех пор, пока бокс не вернется полностью. Эти слухи не соответствуют действительности", – цитирует Гомеса fightnews.com.
Альварес и Деревянченко должны были встретиться в прошлом году
Боксеры должны были встретиться в октябре 2019 года. Сергей был официальным претендентом на титул IBF, которым владел Альварес.
Мексиканец отказался проводить бой и его лишили титула. Сообщалось, что стороны не согласовали финансовую сторону боя.
Пояс IBF был объявлен вакантным. Деревянченко встретился с Геннадием Головкиным и проиграл спорным решением судей.
Кто такой Альварес?Мексиканец является лидером P4P – рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Альварес выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего он провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.