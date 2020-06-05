Деревянченко – Альварес: появились новые детали боя
Украинский боксер Сергей Деревянченко рассматривается как запасной вариант на бой с Саулем Альваресом. Мексиканский боксер хочет встретиться с Энтони Дирреллом.
Об этом сообщает инсайдер издания The Athletic Майк Коппинджер.
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По его информации, чемпион мира по версии WBA в среднем весе Альварес рассматривает Энтони Диррелла как следующего соперника.
Диррелл – бывший чемпион мира в суперсреднем весе. Бой Альвареса и Диррела может состояться 12 сентября.
Деревянченко – вариант для боя во втором среднем весе
Сообщается, что украинец Сергей Деревянченко рассматривается как запасной вариант. С ним Альварес может встретиться в рамках второго среднего веса.
В то же время Коппинджер информирует, что менеджер Деревянченко Кит Коннолли опроверг информацию о переговорах с Альваресом.
"Нет никакого предложения о бое с Канело в сентябре, но у Golden Boy есть мой номер, если будет предложение, то мы сядем с Элом Хеймоном и Сергеем и рассмотрим его", – цитирует Коппинджер менеджера Деревянченко.
Что известно об Альваресе?Мексиканец – лидер P4P – рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Альварес выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего он провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.
Альварес отказался от боя с Деревянченко
- Боксеры должны были встретиться осенью 2019 года. Деревянченко был официальным претендентом на титул IBF, которым на тот момент владел Альварес.
- Мексиканец отказался проводить бой и IBF лишила его чемпионского титула. Сообщалось, что стороны не согласовали финансовую сторону боя.
- Пояс IBF был объявлен вакантным. Деревянченко встретился с Геннадием Головкиным и проиграл спорным решением судей.