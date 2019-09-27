Деревянченко – Головкин: боксеры сразятся за два чемпионских пояса

В ночь с 5-го на 6 октября в США состоится бой между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Сначала на сцене должен был стоять только титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Однако теперь боксеры сразятся за два чемпионских пояса.

По данным Boxingscene.com, на этот бой также будет выставлен и вакантный титул чемпиона мира по версии IBO. Этим поясом с 2011 по 2018 год владел Головкин. Его он проиграл Саулю Альваресу.

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Стоит отметить, что оба боксера в первую очередь будут боксировать за пояс IBF в среднем весе. Им тоже владел Альварес, и должен был провести обязательную защиту титула против Деревянченко. Но стороны не сумели договориться о сумме призовых (украинец хотел 7 миллионов долларов, в то время как ему предлагали только 5 миллионов долларов). Поэтому IBF забрала титул у мексиканца и объявила его вакантным. Именно за него и будут сражаться Деревянченко и Головкин.

Бой Деревянченко – Головкин состоится в субботу, 5 октября, в Нью-Йорке на Madison Square Garden