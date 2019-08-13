Деревянченко-Головкин: названа предварительная дата и место боя

Поединок между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF может состояться осенью. На данный момент ориентировочной датой титульного поединка является суббота, 5 октября.

О том, что бой состоится 5-го октября информирует портал The Ring со ссылкой на заявление промоутера украинца Лу Дибеллы.

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Лу Дибелла заявил, что сделка относительно боя в ближайшее время будет заключена и о переходе объявят официально.

Ожидаемое место проведения поединка – легендарная арена Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

Мексиканец Сауль Альварес, владевший поясом IBF, не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин.

Сергей хочет получить не менее 5,5 млн долларов за бой против Головкина. Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его вероятный бой за титул IBF принесет Сергею наибольший заработок.