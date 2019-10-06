Деревянченко и Головкин были госпитализированы после боя

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Деревянченко и Головкин были госпитализированы
Деревянченко и Головкин были госпитализированы / DAZN

Украинцу Сергею Деревянченко (13-2, 10 КО) и чемпиону мира по версии IBO и IBF в среднем весе Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) после боя потребовалась госпитализация.

Об этом сообщил журналист Майк Коппингер.

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Именно по этой причине боксеры не явились на пресс-конференцию, которая была запланирована после поединка.

Спорт 24 писал, что Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину в поединке за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе.

На протяжении всего поединка Деревянченко осуществлял нажим на Головкина и выбрасывал большое количество ударов. Впрочем, именно украинец побывал в нокдауне в первом раунде.

Украинский боксер заработал около 5,2 миллионов долларов за бой, а казахстанец – 15 миллионов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Сергей Деревянченко Деревянченко – Головкин Бокс Спорт
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