Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов перед титульным боем: видео
Украинский боксер Сергей Деревянченко готовится к чемпионскому бою против Геннадия Головкина. Оба боксера выйдут в ринг в борьбе за чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе.
2 октября состоялась официальная пресс-конференция перед поединком между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным.
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Дуэль взглядов Деревянченко – Головкин: смотрите видео
Для украинца это уже вторая попытка завладеть поясом IBF. Впервые украинец его оспаривал в октябре 2018 года и тогда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу.
Геннадий Головкин – бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018).
Обзор поединка Головкин – Деревянченко читайте на сайте Спорт24.