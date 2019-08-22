Деревянченко и Головкин провели первую дуэль взглядов: видео

Боксеры Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин впервые встретились лицом к лицу. Боксеры провели дуэль взглядов, которую выиграл украинец.

Деревянченко и Головкин во время первой дуэли взглядов долго смотрели в глаза друг другу.

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Первым решил отвести взгляд казахстанец Головкин. Деревянченко впоследствии обратил внимание Геннадия на это и усмехнулся.

Деревянченко и Головкин провели первую дуэль взглядов перед боем. Украинец ее выиграл Поединок, напомним, пройдёт 5 октября в Нью-Йорке #бокс #новостибокса #деревянченко #головкин #лакипанчнет #boxing #boxingnews #derevyanchenko #ggg #golovkin #luckypunchnet Опубліковано Luckypunch.net Четвер, 22 серпня 2019 р.

Спорт 24 писал, что бой Деревянченко – Головкин состоится 5 октября в Нью-Йорке. Победитель поединка будет обязан провести первую защиту чемпионского титула в течение полугода после октябрьского поединка.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

Сергей хочет получить не менее 5,5 млн долларов за бой против Головкина. Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его бой за титул IBF принесет Сергею наибольший заработок.

Геннадий Головкин – известный казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкин дважды дрался с Альваресом: один бой завершился ничьей, а в другом Геннадий проиграл.