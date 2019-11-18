Деревянченко о реванше с Головкиным: Эту тему могут раскрутить

Украинский боксер Сергей Деревянченко считает, что все еще может провести матч-реванш с Геннадием Головкиным. Деревянченко проиграл Головкину 6 октября в поединке за вакантный титул IBF.

Головкин выиграл у Деревянченко по решению судей. Однако после поединка эксперты, журналисты и болельщики отдавали победу именно Деревянченко. Следовательно, появились разговоры о реванше.

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Эту тему могут раскрутить. Бокс такой бизнес, что все быстро меняется. Может случиться так, что они не договорятся о бое с Саулем Альваресом, то могут раскрутить наш бой. Это будет матч-реванш, большой и денежный бой. Думаю, что еще интереснее, чем первый бой,

– сказал Сергей ютуб-каналу VideoBoxing.

После поединка Головкин выражал готовность провести реванш. Однако казахстанец должен провести обязательную защиту титула IBF против поляка Камила Шеремета.

Также в планах Головкина бой против Сауля Альвареса. До этого боксеры встретились дважды: первый бой завершился ничьей, а второй выиграл Канело.

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Следовательно, Деревянченко, скорее всего, вынужден будет провести промежуточный бой до встречи за титул. Среди потенциальных соперников Сергей назвал Джермалла Чарло.

Почему Деревянченко не претендует на титульный бой? Сергей пока не может претендовать на бой с Головкиным. IBF обновила рейтинг по всем весовым категориям. Украинец опустился с 1-й на 7-ю позицию.



В то же время Сергей занимает третье место в рейтинге WBC. Титулом организации в среднем весе владеет Сауль Альварес, с которым Деревянченко ранее не смог договориться о бое.