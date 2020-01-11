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Деревянченко после зрелищного боя с Головкиным получит еще один шанс выиграть титул

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Сергей Деревянченко против Геннадия Головкина / matchroomboxing.com

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в 2020 году может получить третью попытку выиграть чемпионский титул. После попыток завоевать пояс IBF Деревянченко в 2020 году может встретиться с чемпионом WBO Деметриусом Андраде.

Журналист Крис Манникс из Sports Illustrated заявил, что Андраде лично рассказал, что не прочь встретиться с Деревянченко.

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Деревянченко до сих пор ищет следующего оппонента. А тем временем Андраде, который находится во Флориде, сказал мне, что готов и хотел бы сразиться с украинцем сразу же после того, как расправится со своим обязательным претендентом Люком Килером,
– написал Манникс в Твиттере.

Бой Андраде – Килер состоится 30 января в Майами (США).

Статистика Деметриуса Андраде – 28 боев, 28 побед, 17 нокаутом.

Также в СМИ появилась информация, что Деревянченко может сразится за титул WBC с американцем Джермаллом Чарло.

Украинец даже появился в рингсайде во время боя Чарло с австралийцем Деннисом Хоганом. Во время интервью украинец подтвердил готовность драться за титул WBC.

Деревянченко дважды не воспользовался титульным шансом

  • Первый шанс выиграть титул чемпиона мира украинец получил в 2018 году. 27 октября Сергей проиграл Даниэлю Джейкобсу бой за вакантный пояс IBF.
  • Вторую возможность получить титул IBF Деревянченко не использовал в 2019 году. 5 октября Сергей спорным решением судей проиграл Геннадию Головкину.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Сергей Деревянченко
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