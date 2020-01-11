Деревянченко после зрелищного боя с Головкиным получит еще один шанс выиграть титул

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в 2020 году может получить третью попытку выиграть чемпионский титул. После попыток завоевать пояс IBF Деревянченко в 2020 году может встретиться с чемпионом WBO Деметриусом Андраде.

Журналист Крис Манникс из Sports Illustrated заявил, что Андраде лично рассказал, что не прочь встретиться с Деревянченко.

Читайте также: Бой Деревянченко с Головкиным стал лучшим в 2019 году по версии BoxingScene

Деревянченко до сих пор ищет следующего оппонента. А тем временем Андраде, который находится во Флориде, сказал мне, что готов и хотел бы сразиться с украинцем сразу же после того, как расправится со своим обязательным претендентом Люком Килером,

– написал Манникс в Твиттере.

While @SDerevyanchenko continues to search for an opponent, in south Florida @BooBooAndrade tells me he is ready and willing to defend his title against Derevyanchenko, once he makes his mandatory defense against Luke Keeler. @loudibella — Chris Mannix (@SIChrisMannix) 11 января 2020 г.

Бой Андраде – Килер состоится 30 января в Майами (США).

Статистика Деметриуса Андраде – 28 боев, 28 побед, 17 нокаутом.

Также в СМИ появилась информация, что Деревянченко может сразится за титул WBC с американцем Джермаллом Чарло.

Украинец даже появился в рингсайде во время боя Чарло с австралийцем Деннисом Хоганом. Во время интервью украинец подтвердил готовность драться за титул WBC.

Деревянченко дважды не воспользовался титульным шансом