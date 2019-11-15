Деревянченко потерял лидерство в рейтинге IBF, Гвоздик поднялся в топ-15

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Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко / Фото из открытых источников

Международная Федерация Бокса (IBF) обновила свои рейтинги по всем весовым категориям.

Украинский полутяж Александр Гвоздик вошел в топ-15 рейтинга организации, заняв 9 место.

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Гвоздик в октябре уступил россиянину Артуру Бетербиеву, который сохранил за собой пояс IBF.

Украинский средневес Сергей Деревянченко опустился с 1-й на 7 позицию.

Деревянченко в прошлом месяце уступил казахстанскому средневесу Геннадию Головкину. На кону их поединка стоял пояс IBF.

Еще один украинец легковес Арнольд Хегай стал 6-м, добавив одну позицию.

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Теги: Александр Гвоздик Бокс Спорт Сергей Деревянченко
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