Деревянченко заработает за бой с Головкиным рекордный гонорар
Украинский боксер Сергей Деревянченко за свой следующий бой может заработать рекордный гонорар. Сергей должен провести бой за титул IBF в среднем весе.
Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF, скорее всего, встретится с Геннадием Головкиным. За этот бой украинец ожидает заработать около 5,5 миллионов долларов.
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Это примерно та же сумма, которую украинцу ранее предлагали за бой с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает инсайдер Лэнс Пагмаер (The Athletic).
По информации СМИ, в Деревянченко хотели услышать от Альвареса более щедрое предложение за бой - около 7 миллионов долларов. Возможно, из-за финансовых аппетитов украинца не состоялся бой с Альваресом.
Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его вероятный бой за титул IBF принесет Сергею самый большой заработок.
Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. На данный момент у Деревянченко официально еще нет соперника.
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Ожидается, что Сергей проведет бой против бывшего чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина. Однако казахстанский боксер в 2018 году официально был лишен титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.
Он, как Альварес отказался проводить поединок с обязательным претендентом Деревянченко. Таким образом, титул IBF был объявлен вакантным.
27-го октября 2018 года Деревянченко проиграл Даниэлю Джейкобсу в поединке за пояс IBF. Джейкобс впоследствии проиграл пояс Альваресу. Одной из причин, почему Альварес не хотел драться с украинцем было то, что Сергей проиграл Джейкобсу.