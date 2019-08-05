Деревянченко заработает за бой с Головкиным рекордный гонорар

Украинский боксер Сергей Деревянченко за свой следующий бой может заработать рекордный гонорар. Сергей должен провести бой за титул IBF в среднем весе.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF, скорее всего, встретится с Геннадием Головкиным. За этот бой украинец ожидает заработать около 5,5 миллионов долларов.

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Это примерно та же сумма, которую украинцу ранее предлагали за бой с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает инсайдер Лэнс Пагмаер (The Athletic).

Soon to be clarified in the Oscar-Canelo story: @SDerevyanchenko expecting to earn close to $5.5 million to fight @GGGBoxing, close to the same figure that Golden Boy offered him to fight Canelo. — Lance Pugmire (@pugboxing) 4 августа 2019 г.

По информации СМИ, в Деревянченко хотели услышать от Альвареса более щедрое предложение за бой - около 7 миллионов долларов. Возможно, из-за финансовых аппетитов украинца не состоялся бой с Альваресом.

Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его вероятный бой за титул IBF принесет Сергею самый большой заработок.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. На данный момент у Деревянченко официально еще нет соперника.

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Ожидается, что Сергей проведет бой против бывшего чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина. Однако казахстанский боксер в 2018 году официально был лишен титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

Он, как Альварес отказался проводить поединок с обязательным претендентом Деревянченко. Таким образом, титул IBF был объявлен вакантным.

27-го октября 2018 года Деревянченко проиграл Даниэлю Джейкобсу в поединке за пояс IBF. Джейкобс впоследствии проиграл пояс Альваресу. Одной из причин, почему Альварес не хотел драться с украинцем было то, что Сергей проиграл Джейкобсу.