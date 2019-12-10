Деревянченко заработал самый большой гонорар среди украинских боксеров в 2019 году

Украинец Сергей Деревянченко по уровню доходов в 2019 году совсем немного уступил чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко.

Согласно информации Klitschko-brothers.com, Сергей заработал 5,6 миллиона долларов – на 400 тысяч меньше, чем Василий.

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Однако Деревянченко – рекордсмен нынешнего года среди украинских боксеров по гонорару за один бой. За выход в ринг 5 октября уроженец Феодосии заработал 5,5 миллиона долларов.

Напомним, мегафайт прошел на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Соперником Деревянченко был казах Геннадий Головкин. Сергей уступил по очкам в конкурентном и зрелищном бою.

Всего в 2019 году украинец провел два боя. 13 апреля Деревянченко победил в США немца Джека Кулкая. Интересно, что гонорар Сергея в этом поединке составил около 100 тысяч долларов, что в 55 раз меньше гонорара за следующий бой с Геннадием Головкиным.

Украинец не стеснялся признаться, что за выход в ринг против Головкина он заработал больше, чем за всю свою боксерскую карьеру. Впрочем, до рекорда Владимира Кличко Сергею (и Василию) еще далеко. Кличко в последнем поединке против Энтони Джошуа в 2017 году заработал более 20 млн долларов.