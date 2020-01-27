Дериземля 17 лет назад завоевал первое золото в истории Украины – видео драматического финиша

Призер двух чемпионатов мира легендарный биатлонист Андрей Дериземля 17 лет назад вписал свое имя в историю украинского биатлона. Андрей стал первым украинским биатлонистом, выигравшим золотую медаль на Кубке мира.

26 января 2003 года в итальянском Антхольце Андрей Дериземля выиграл масс-старт.

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Что такое масс-старт?Вид биатлонной гонки на 15 километров у мужчин, 12,5 километра у женщин. Состоит из пяти кругов. 30 лучших спортсменов в рамках тех или иных биатлонных соревнований стартуют одновременно с общего старта.

На последнем круге Дериземля выигрывал 10 секунд у своих преследователей, которые догнали украинца перед финишем.

Дериземля таки пересек финишную линию первым. Россиянин Павел Ростовцев проиграл Андрею 0,7 секунды.

Отставание немца Рикко Гросса, ставшего третьим, было всего 1,2 секунды.

Виде масс-старта в Антхольце

Всего Дериземля 11 раз бывал на подиумах Кубков мира. В его активе одно золото, три серебра и 7 бронз.

13-го февраля в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.