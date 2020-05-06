Держит ракетку во рту: поразительная история о египетском теннисисте, у которого нет рук
Ибрагим Хамат – единственный в мире профессиональный игрок в настольный теннис, у которого нет рук. Ракетку египтянин держит во рту. Несмотря на это, он уже неоднократно был представителем своей страны на олимпиадах.
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Японский дедушка Хидекичи Миядзаки стал самым старшим человеком, который пробежал дистанцию в 100 метров. Он родился в 1910 году – в это время, к слову, только построили знаменитый "Титаник". А самое интересное, что японец не был спортсменом, а заниматься бегом начал только после того, как ему исполнилось 90 лет.
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