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Дэвис: Я сломаю Ломаченка в девяти или десяти раундах

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Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) считает, что побьет чемпиона WBC WBA WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Слова американца цитирует Boxing News 24.

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"Я думаю, что я один из лучших боксеров вместе с Пакьяо, Спенсом, Канело и Кроуфордом. Я чувствую, что моих навыков достаточно, чтобы быть с ними на одном уровне. Если бы у меня была возможность, то я подрался бы со всеми: Райаном Гарсией, Хэйни, Ломаченко. Я хочу драться со всеми ними. Для этого должно наступить правильное время. Но я хочу все эти бои".

Ломаченко? Я считаю, что сломаю его в девяти или десяти раундах. Существует не так уж и много боксеров, которые могут боксировать со мной на равных в легком и втором полулегком дивизионах,
– сказал боксер.

Что известно о Дэвисе?

  • Профессиональную карьеру боксера начал в 2013 году.
  • В сентябре 2019 года Дэвис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе и перешел в легкий вес.
  • Также боксер имеет фамилию "Танк" и славится скандалами и провалившимися показателями. Если Ломаченко обычно молчалив и скромен, то Джервонта – это полная противоположность. Именно по этой причине такой поединок вызовет огромный ажиотаж у публики, если он состоится.
  • Интересы американца представляет Флойд Мейвезер-младший, что делает их противостояние еще более интересным.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс Спорт
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