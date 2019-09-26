Десять лет назад Кличко побил Арреолу в драматическом бою: ретро видео
Легендарный украинский боксер Виталий Кличко 29 сентября 2009 года провел поединок против американца Криса Арреолы. Для Кличко это была вторая защита чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе.
На момент поединка Арреола был первым номером в рейтинге WBC. Бой с Кличко был санкционирован как обязательная защита пояса.
Смотрите также: Майк Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника: ретро видео
Эксперты скептически оценивали шансы Арреолы, однако бой был конкурентным. Арреола постоянно шел вперед, давил и пытался навязать Кличко обмен ударами.
Несколько раз Крис даже "донес" свои удары до головы Виталия. Кличко работал на "отходах" и действовал точно. Арреола пропускал очень много ударов.
После 10-го раунда тренер Арреолы принял решение снять своего бойца, чтобы сохранить ему здоровье. Крис рыдал, не скрывая слез.
Фото: dt.ua
Раздосадованный Арреола допустил нецензурную брань в послематчевом интервью телевидению, за что был исключен из рейтинга WBC на 6 месяцев.
Виталий Кличко – Крис Арреола: видео боя
Выбор редакции
-
Свитолина разгромно проиграла четвертьфинальный матч на турнире WTA в Китаесегодня , 17:15
-
Украинец Чумак стал бронзовым призером чемпионата мира, толкнув штангу весом 217 кгсегодня , 12:07
-
"Ингулец" выбил "Карпаты", "Минай" одолел "Волынь": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины25 сентября , 21:13