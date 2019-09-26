Десять лет назад Кличко побил Арреолу в драматическом бою: ретро видео

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко 29 сентября 2009 года провел поединок против американца Криса Арреолы. Для Кличко это была вторая защита чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе.

На момент поединка Арреола был первым номером в рейтинге WBC. Бой с Кличко был санкционирован как обязательная защита пояса.

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Эксперты скептически оценивали шансы Арреолы, однако бой был конкурентным. Арреола постоянно шел вперед, давил и пытался навязать Кличко обмен ударами.

Несколько раз Крис даже "донес" свои удары до головы Виталия. Кличко работал на "отходах" и действовал точно. Арреола пропускал очень много ударов.

После 10-го раунда тренер Арреолы принял решение снять своего бойца, чтобы сохранить ему здоровье. Крис рыдал, не скрывая слез.



Фото: dt.ua

Раздосадованный Арреола допустил нецензурную брань в послематчевом интервью телевидению, за что был исключен из рейтинга WBC на 6 месяцев.

Виталий Кличко – Крис Арреола: видео боя