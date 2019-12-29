Десять очков Леня и пять Михайлюка не помогли победить "Атланте" и "Детройту"

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень заработал 10 очков в проигранном матче команды против "Чикаго" – 81:116.

Лень начал игру со скамейки запасных и провел на паркете суммарно не более 20-ти минут. В его активе также 5 подборов и 2 передачи.

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"Атланта" проиграла уже десятый матч подряд и находится на дне турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующем матче команда украинцев попытается прервать неудачную серию против "Орландо", 31 декабря.

"Чикаго" – "Атланта" 116: 81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16)

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк набрал 5 очков в поединке регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио", который завершился поражением "поршней" со счетом 109:136.

Примечательно, что главный тренер Детройта Дуэйн Кейси выпустил украинца со старта, а всего Михайлюк провел на паркете чуть менее 14-ти минут. В активе украинца также один подбор. Всего он исполнил 4 попытки забросить в игре, из которых точными оказались две.

Детройт находится на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре "Пистонс" сыграют 31 декабря против "Юты".

"Сан-Антонио" – "Детройт" 136: 109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29)