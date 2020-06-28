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Форвард "Хоффенхайма" Крамарич забил унизительный пенальти "Боруссии" Дортмунд: видео
сегодня , 18:03 Форвард "Хоффенхайма" Крамарич забил унизительный пенальти "Боруссии" Дортмунд: видео
Михайло Гема
Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
27 июня , 14:01 Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
Софія Кулай
"Динамо" проиграло "Десне": видео
21:32, сегодня "Динамо" проиграло "Десне": видео
"Мариуполь" в меньшинстве выстоял победу над "Днепр-1": видео
18:58, сегодня "Мариуполь" в меньшинстве выстоял победу над "Днепр-1": видео
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Заставил остановить бой: чемпион WBC Берчельт брутально забил соперника – видео
12:57, сегодня Заставил остановить бой: чемпион WBC Берчельт брутально забил соперника – видео
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