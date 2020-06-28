"Динамо" проиграло "Десне": видео

Киевское "Динамо" потерпело седьмое поражение в рамках чемпионата Украины сезона 2019/2020. В Чернигове киевляне 28 июня проиграли "Десне" в 28 туре УПЛ.

Десна – Динамо 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (авт), Гитченко, 90+1 – Цыганков, 4, 86

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Камбэк "Десны"

Уже на старте матча гости отправили "Десну" в нокдаун. После навеса в штрафную Буяльского Конопля неудачно выбил и мяч после прикосновения Огири оказался у Цыганкова.

Капитан "Динамо" быстро обработал мяч и пробил точно в угол – 1:0.

Казалось, что забитый мяч придаст уверенности футболистам "Динамо" и те продолжат атаковать. Но киевляне перестал играть в футбол.

"Десна" быстро оправилась и перехватила инициативу.

На 9 минуте момент был у Фаворова, но Денис пробил точно в руки голкиперу Бущану. Еще через мгновение упустил момент Филиппов, который пробил в дальний угол, но не смог отличиться.

На 12 минуте "северяне" восстановили паритет на табло.

Кузык выполнил разрезную передачу в штрафную на Картушова: мяч пролетев между ног Шепелева и попал в игрока "Десны", который нанес удар по воротам Бущана. Первый удар Георгий отразил, но со второй попытки Картушов таки отметился.

Пропущенный гол никак подействовал на "Динамо", которое, казалось, не знало, для чего вышело на футбольное поле.

Очень быстро голевую возможность получил Будковский, но мяч после его удара головой все же не попал в угол. Защита "Динамо" трещал по швам.

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Стопроцентную возможность на 20 минуте упустил Кузык. Орест убежал один на один с Бущановым и пробил мимо голкипера. Мяч разминулся с воротами, к счастью для "Динамо".

Гол назревал и на 26 минуте киевляне помогли хозяевам отличиться. После подачи углового дебютант "Динамо" срезал мяч в собственные ворота – 2: 1.

После второго пропущенного гола "Десна" отдала инициативу "Динамо", но киевляне не создали ни одного хотя бы полумомента.

Сумасшедшая развязка

После перерыва у "Динамо" произошла замена: вместо Каргбо вышел Де Пена и едва ли не первым касанием едва не отметился. Мощный удар уругвайца отразил Паст.

Еще одна возможность была у Вербича, после передачи Буяльского на ход в штрафную. Словенец в падении дотянулся до мяча, но не переиграл Паста.

На 57 минуте снова угрожал воротам "северян" Де Пена, но его удар головой легко парировал Паст.

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Почти сразу похоронить "Динамо" мог Кузык. Андриевский грубо обрезался в центре поля и позволил Оресту убежать на свидание с Бущаном. Георгий, которому партнеры должны ставить памятник, отбил тяжелый удар.

В середине тайма Михайличенко усилил центр поля Сидорчуком и Дуелундом, сняв Шепелева и Андриевского соответственно.

"Динамо" не удавалось расшатать оборону "Десны", поэтому в ход пошли даже дальние удары. Караваев, который в этой игре закрывал позицию левого защитника, пробил издали, но чуть выше ворот.

После 70-й минуты "Динамо" заметно устало, поэтому острых моментов поубавилось. Кроме того, Александр Рябоконь освежил состав Мостовым и Тотовицким.

В последнюю десятиминутку больше всего старались Сидорчук и Де Пена, однако густые ряды защиты "Десны" ликвидировали всю опасность.

Зато очередной сейв на свой счет записал Бущан, отразив дальний выстрел Домбровского.

На 86 минуте "Динамо" таки достигло своего. Де Пена на силу прострелил с левого фланга и Цыганков пяткой переправил мяч в сетку. На 88 минуте вырвать победу для "Динамо" мог Вербич. Но словенец в ближнем бою не переиграл Паста.

Через минуту Вербич укротил мяч в штрафной и пробил с разворота в нижний угол. Паст в очередной был на высоте.

Хотя моменты были у "Динамо", третий мяч, а он и победный, провела "Десна". После навеса Арвеладзе Гитченко ударом головой отправил мяч по сложной для Бущана траектории – 3:2 победа "Десны".

Десна – Динамо видеообзор

Турнирная таблица УПЛ