В воскресенье, 28 июня, "Десна" будет принимать "Динамо" в 28 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Десна – Динамо: прогноз

В прошлом туре "Динамо" встречалось с "Колосом". "Бело-синие" благодаря спорным решениям арбитра Сергея Бойко одержали победу. Гости с половины второго тайма играли в меньшинстве, чем воспользовались киевляне. "Динамо" благодаря удачно реализованным пенальти Цыганкова и Де Пены одержало победу.

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"Десна" же принимала принципиального конкурента "Зарю". До конца матча счет встречи был 0:2 в пользу луганчан. На 90+8 минуте игрок "Десны" нанес удар в ворота Махарадзе, но мяч попал в руку Чеберко, поэтому судья назначил 11-метровый, который удачно реализовал Фаворов. Только чтобы сравнять счет времени уже не осталось. Минимальная победа "Зари" – 1:2.

Обе команды являются претендентами на победу. "Шахтер" уже досрочно стал чемпионом, поэтому киевляне хотят оставить вторую строчку за собой. В спину им дышат "Заря" и все та же "Десна". Соперники отстают от киевской команды на 3 и 6 пунктов соответственно.

Между этими тремя командами и разгорится борьба за серебро и бронзу сезона. Также в эту борьбу может вклиниться "Александрия". Команда Шарана занимает пятую строчку, отставая от черниговского клуба на шесть очков.

Матч 28 УПЛ "Десна" – "Динамо" состоится в воскресенье, 28 июня.

Начало матча – в 19:30.

Десна – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают киевлян. Так, на победу "красно-белых" можно сделать ставку с коэффициентом 1,16, а на успех команды Рябоконя – 4,80. Ничейный результат оценивается в 4,20.

Специалисты считают, что счет матча будет ничейный 1:1, такой результат они оценили в 8,00. На то, что киевляне отметятся в матче – 1,12, а "Десне" удастся огорчить голкипера "Динамо" – 1,47.

На показатель, что "Динамо" победит и "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,37. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 4,60.

Букмекеры прогнозируют то, что киевляне первыми откроют счет в матче. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,47, а на то, что первыми отметятся хозяева – 2,60.

Специалисты считают, что в первом тайме болельщики увидят гол от киевлян, такую ставку оценили коэффициентом 1,65. По их мнению, "Десна" не сможет отличиться в первой части встречи, они оценили такую возможность коэффициентом 1,49.

Показатель "Тотал матча 2-3 гола" можно сделать ставку с коэффициентом 2,18.