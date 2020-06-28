Черниговская "Десна" примет киевское "Динамо" в рамках 28 тура УПЛ. Посмотреть поединок, который 28 июня состоится в Чернигове, можно онлайн на сайте Спорт 24.

В прямом эфире поединок "Десна" – "Динамо" покажет телеканал УНИАН. Начало игры в 19:30, сообщает 24 канал.

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На YouTube встречу покажет канал FootballHub. Трансляция начнется в 19:00.

Десна – Динамо: онлайн-трансляция

Значение игры

Оба клуба ведут борьбу за награды в чемпионате Украины. "Динамо" претендует на серебро, поэтому обязано побеждать.

Победа позволит подопечным Алексея Михайличенко оторваться от "Зари" на 5 очков.

В то же время "Десне", чтобы не потерять возможность побороться за бронзу, также важно получить хотя бы ничью. Перед встречей с "Динамо" отставание от "Зари" составляет 4 очка.