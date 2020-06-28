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"Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
27 июня , 12:06 "Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
Софія Кулай
Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
27 июня , 14:01 Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
Софія Кулай
"Мариуполь" в меньшинстве выстоял победу над "Днепр-1": видео
18:58, сегодня "Мариуполь" в меньшинстве выстоял победу над "Днепр-1": видео
Заставил остановить бой: чемпион WBC Берчельт брутально забил соперника – видео
12:57, сегодня Заставил остановить бой: чемпион WBC Берчельт брутально забил соперника – видео
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Возвращение "Карпат" в УПЛ, операция Василия Вирастюка и другие новости спорта 27 июня
07:30, сегодня Возвращение "Карпат" в УПЛ, операция Василия Вирастюка и другие новости спорта 27 июня
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