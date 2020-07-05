5 июля черниговская "Десна" будет принимать "Колос" в рамках 29 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

В прямом эфире поединок "Десна" – "Колос" покажет телеканал УНИАН. Начало игры в 17:00, сообщает 24 канал.

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На YouTube встречу покажет канал FootballHub. Трансляция начнется в 16:55.

Десна – Колос: онлайн-трансляция

Важность матча

"Шахтер" стал досрочным чемпионом Украины, а вот борьба за серебряные и бронзовые медали еще продолжается. Черниговская команда – один из участников этой гонки за призовые места.

Команда Рябоконя имеет 52 очка и занимает четвертую строчку, отставая от луганской "Зари" на один пункт, а от "Динамо" – на три. Все еще есть шансы попасть даже в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом туре "Десна" провела зрелищный матч с киевлянами и на последних минутах одержала победу со счетом 3:2.

У "Колоса" уже нет вообще никаких турнирных задач. Команда идет шестой, отставая от "Александрии" на 14 очков. Однако, в прошлом туре коллектив прервал серию поражений и обыграл именно александрийцев со счетом 2:1.

Команды последний раз встречались в конце прошлого месяца. Тогда "Десна" праздновала победу на выезде со счетом 2:0.