Календарный матч 25 тура УПЛ, в котором "Десна" примет "Шахтер", перенесен в столицу Украины. По договоренности сторон, поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

При этом, номинальными хозяевами поля будут "горняки". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Таким образом, встреча "Шахтер" – "Десна" состоится 6 июня на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.

"Десна" – "Шахтер": перед матчем

"Шахтер" дважды минимально обыграл "Десну" в первой части чемпионата. В последнем туре "горняки" на "Олимпийском" одолели "Динамо" (3:1). "Десна" в первом матче после карантина обыграла "Колос" (2:0).

"Шахтер" лидирует в УПЛ, получив 62 очка. Черниговская команда набрала 46 очков, сравнявшись с "Зарей" и "Динамо" в борьбе за серебряные награды.

В "Шахтере" по индивидуальной программе тренируются травмированные Артем Бондаренко, Майкон, Валерий Бондарь и Максим Малышев.

На время карантина "Шахтер" будет проводить все свои домашние матчи в Киеве, на НСК "Олимпийский".