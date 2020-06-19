Черниговская "Десна" оказалась наименее грубой командой УПЛ. Клуб возглавил рейтинг корректности в сезоне 2019/20.

Об этом сообщила пресс-служба черниговской команды.

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Команда Рябоконя неоднократно завершала поединки без единой карточки в своем активе.

Таким образом, именно "Десна" возглавляет такой рейтинг. В 26 матчах лишь одно удаление и 56 предупреждений. На втором месте расположились "горняки", тройку лидеров замкнуло "Динамо".

Наиболее грубой командой оказался "Львов", в их активе восемь удалений и 82 желтые карточки.

Рейтинг корректности: команд УПЛ сезона 2019/20

Десна 1 + 56

Шахтер 3 + 55

Динамо 5 + 59

Карпаты 5 + 66

Заря 4 + 83

Ворскла 5 + 75

Днепр-1 7 + 65

Мариуполь 7 + 65

Александрия 7 + 69

Олимпик 9 + 63

Колос 8 + 74

Львов 8 + 82

Добавим, что в воскресенье, 21 июня, черниговская "Десна" померится силами с луганской "Зарей". Поединок начнется в 19:30.