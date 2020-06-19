"Десна" возглавила нестандартный рейтинг УПЛ: клуб опередил ведущих соперников
Черниговская "Десна" оказалась наименее грубой командой УПЛ. Клуб возглавил рейтинг корректности в сезоне 2019/20.
Об этом сообщила пресс-служба черниговской команды.
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Команда Рябоконя неоднократно завершала поединки без единой карточки в своем активе.
Таким образом, именно "Десна" возглавляет такой рейтинг. В 26 матчах лишь одно удаление и 56 предупреждений. На втором месте расположились "горняки", тройку лидеров замкнуло "Динамо".
Наиболее грубой командой оказался "Львов", в их активе восемь удалений и 82 желтые карточки.
Рейтинг корректности: команд УПЛ сезона 2019/20
- Десна 1 + 56
- Шахтер 3 + 55
- Динамо 5 + 59
- Карпаты 5 + 66
- Заря 4 + 83
- Ворскла 5 + 75
- Днепр-1 7 + 65
- Мариуполь 7 + 65
- Александрия 7 + 69
- Олимпик 9 + 63
- Колос 8 + 74
- Львов 8 + 82
Добавим, что в воскресенье, 21 июня, черниговская "Десна" померится силами с луганской "Зарей". Поединок начнется в 19:30.