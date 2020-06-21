21 марта "Десна" на своем поле принимает "Зарю" в матче 27 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Игра состоится в Чернигове, сообщает 24 канал. Начало матча в 19:30.

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Победа в этом поединке для обеих команд важна. "Десна" и "Заря" борются за серебряные награды сезона.

В клубе одинаковое количество пунктов – 49. Но с преимуществом мячей "Десна" находится выше луганской команды.

В последней встрече этих команд успех с минимальным счетом праздновала "Десна". Тогда результативный удар Филиппова принес важную победу черниговскому клубу.

Десна – Заря: онлайн-трансляция