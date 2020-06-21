Десна – Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ
21 марта "Десна" на своем поле принимает "Зарю" в матче 27 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Игра состоится в Чернигове, сообщает 24 канал. Начало матча в 19:30.
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Победа в этом поединке для обеих команд важна. "Десна" и "Заря" борются за серебряные награды сезона.
В клубе одинаковое количество пунктов – 49. Но с преимуществом мячей "Десна" находится выше луганской команды.
В последней встрече этих команд успех с минимальным счетом праздновала "Десна". Тогда результативный удар Филиппова принес важную победу черниговскому клубу.
Десна – Заря: онлайн-трансляция