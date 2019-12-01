"Десна" в зрелищном поединке победила "Александрию" и поднялась на третью позицию: видео

В центральном матче 16 тура чемпионата Украины "Десна" в Чернигове принимала "Александрию". "Северяне" сумели нанести поражение бронзовым призерам прошлого розыгрыша чемпионата Украины.

Десна – Александрия 2:0

Голы: Хлебас, 47, Филиппов, 61

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28 ноября "Александрия" сыграла матч Лиги Европы, в котором проиграла "Вольфсбургу" и потеряла шансы выйти в плей-офф турнира. Из-за этого подопечные Владимира Шарана стремились реабилитироваться перед фанатами в рамках чемпионата Украины.

Соперник у "Александрии" оказался непростой – "Десна", которая является конкурентом в борьбе за награды. Преимуществом черниговцев было то, что они имели целую неделю, чтобы подготовиться к игре.

Более агрессивно игру начали гости. На 3 минуте Лучкевич на линии штрафной сместился под левую и классно пробил. Литовка вытащил мяч из-под перекладины. "Десна" достойно ответила на 21 минуте. Хлебас великолепно пробил в ближний угол, но мяч просвистел рядом со стойкой.

"Александрия" через три минуты могла выходить вперед благодаря удару Гречишкина. Дмитрий нанес дальний удар, однако Литовка совершил великолепный сейв. На 40 минуте уже "северяне" были близки к голу. Картушов пробил в штангу.

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Решающий тайм

После перерыва "Десна" сумела открыть счет в игре. Картушов прострелил на одиннадцать метров, и мяч после легкого рикошета подобрал Хлебас. Дмитрий несильно, но очень точно пробил в угол – 1:0.

Видео гола Хлебаса

Не успела "Александрия" как следует оправиться от пропущенного мяча, как "Десна" провела второй гол. После подачи с угла поля в штрафной гостей возник сумбур, которым воспользовался Филиппов. Форвард "Десны" нашел шанс пробить с близкого расстояния – 2:0.

Видео гола Филиппова

На 72 минуте "Александрия" была близка, чтобы отыграть гол. После того, как защитники "Десны" не сумели выбить мяч, Лучкевич отдал пас на Безбородко. 9-й номер вышел на убойную позицию в пределах штрафной, однако не сумел точно нанести удар из-за сопротивления защитников.

"Александрия" предприняла несколько попыток отыграться, однако так и не смогла наиграть хотя бы на гол. Таким образом, "Десна" во второй раз подряд в чемпионате побеждает "Александрию".

Благодаря этой победе "Десна" сумела подняться на третье место. В активе черниговцев 30 очков. Между тем "Александрия" продолжает удерживать 5-ю позицию.

Турнирная таблица УПЛ