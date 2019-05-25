"Десна" уверенно победила "Арсенал-Киев" и опустила киевлян на последнее место в УПЛ: видео

"Арсенал-Киев" ведет отчаянную борьбу за выживание в чемпионате Украины и был вынужден обыгрывать "Десну" в 31-м туре, но команда из Чернигова дала сопротивление.

Десна – Арсенал-Киев 1:0

Гол: Богданов, 31

Нереализованный пенальти: Фаворов, 7 (Арсенал-Киев)

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Уже на 7-й минуте встречи Башлай сбил Филиппова в штрафной и "Десна" заработала право на пенальти. Денис Фаворова с 11-тиметровой отметки попал в штангу, а Картушов на добивании не попал в ворота.

Однако, до конца первого тайма команда из Чернигова смогла реабилитироваться, открыв счет во встрече. На 31-й минуте после поперечной передачи Богданов метров с двадцати вогнал мяч в девятку ворот. Впечатляющий удар от футболиста "Десны", который в последний момент дотянулся до мяча.

Стоит отметить тотальное преимущество "Десны" в первом тайме – 7 ударов в створ ворот соперника. В то время, как киевский "Арсенал" ни разу не смог пробить по воротам "Десны".

Вторая половина встречи почти ничем не отличалась от первой. "Десна" продолжала давить на ворота киевлян, а "Арсеналу" ничего не оставалось, как защищаться.

Как итог, "Арсенал-Киев" за победу "Черноморца" над "Ворсклой" опустился на последнее место и рискует покинуть УПЛ. "Десна" идет 8-й (41 очко).

Видео голов и обзор матча Десна – Арсенал-Киев

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