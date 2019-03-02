Десна – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

24 Читати новину українською
Десна – Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ 2018/2019
Десна – Динамо смотреть онлайн

Одним из самых интересных матчей 20-го тура УПЛ станет противостояние черниговской "Десны" и киевского "Динамо". Посмотреть эту игру можно по телевидению и онлайн.

Предыдущая игра между командами в Киеве завершилась полным фиаско "Десны". "Динамо" разгромило черниговцев 4:0 и готово повторить это, чтобы не отпустить "Шахтер" в турнирной таблице.

Читайте также: Игрок сборной Украины дебютировал в чемпионате Испании и получил одну из худших оценок

Матч "Десна" – "Динамо" покажут по телеканалу "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 13:55. Сама игра начнется в 14:00. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Десна" – "Динамо" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

В турнирной таблице "Динамо" проигрывает "Шахтеру" 7 очков и вынуждено выигрывать в каждой игре, чтобы "горняки" не оторвались еще больше. Между тем "Десна" борется за топ-6, чтобы впоследствии иметь шанс попасть в Лигу Европы. Таким образом, болельщиков ждет бескомпромиссная борьба.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Прогноз погоды на 2 марта: солнце будет светить, но не греть
сегодня
346
Теги: Спорт УПЛ Футбол Динамо Новости Спорта ФК Десна
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ястремская о Серене Уильямс: Не скажу, что она мой кумир, возможно, я могла ее обыграть
1 марта 17:14 Ястремская о Серене Уильямс: Не скажу, что она мой кумир, возможно, я могла ее обыграть
53
Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
1 марта 13:40 Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
56
Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
1 марта 13:33 Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
56
Украинский баскетболист выставил на благотворительный аукцион уникальную майку игрока НБА
1 марта 13:06 Украинский баскетболист выставил на благотворительный аукцион уникальную майку игрока НБА
13
Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
1 марта 11:50 Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
92
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук