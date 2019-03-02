Десна – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Одним из самых интересных матчей 20-го тура УПЛ станет противостояние черниговской "Десны" и киевского "Динамо". Посмотреть эту игру можно по телевидению и онлайн.

Предыдущая игра между командами в Киеве завершилась полным фиаско "Десны". "Динамо" разгромило черниговцев 4:0 и готово повторить это, чтобы не отпустить "Шахтер" в турнирной таблице.

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Матч "Десна" – "Динамо" покажут по телеканалу "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 13:55. Сама игра начнется в 14:00. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Десна" – "Динамо" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

В турнирной таблице "Динамо" проигрывает "Шахтеру" 7 очков и вынуждено выигрывать в каждой игре, чтобы "горняки" не оторвались еще больше. Между тем "Десна" борется за топ-6, чтобы впоследствии иметь шанс попасть в Лигу Европы. Таким образом, болельщиков ждет бескомпромиссная борьба.

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