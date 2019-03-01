Десна – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

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Десна – Динамо: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Десна – Динамо прогноз букмекеров / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" очень удачно начало 2019 год и планирует продолжить свою беспроигрышную серию в матче с "Десной". В прошлом году киевляне разгромили географических соседей дома и теперь планируют это сделать на выезде.

Но, скорее всего, в этом матче "бело-синие" попытаются победить малой кровью, поскольку 7-го марта им противостоять "Челси" в Лиге Европы. Таким образом, у "Десны" будут шансы вырвать какие-то очки.

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Pari match

Букмекеры уверены, что "Динамо" "вывезет" из Чернигова три очка. На победу киевлян стоит коэффициент 1,29. На то, что победит "Десна" – 11. Ничья – 5,30.

Фаворит Спорт

Также в безоговорочную победу "бело-синих" верит Фаворит Спорт, который дает на победу подопечных Александра Хацкевича коэффициент 1,25. На победу Александра Рябоконя – 12. Ничья – 5,50.

Winline

Поединок между командами станет только вторым в рамках УПЛ. Еще однажды команды встречались в Кубке Украины, где также победили киевляне. В Winline верят, что "Динамо" продолжит серию побед и дают на их победу коэффициент 1,25. На успех "северян" – 10, а ничью – 5,11.

Пока "Десна" не забивала голов "Динамо". В свою очередь киевляне отгрузили черниговцам в двух матчах 6 голов. Поединок "Десна" – "Динамо" состоится 2 марта на стадионе имени Юрия Гагарина. Начало матча в 14:00.

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Теги: Спорт УПЛ Футбол Динамо Новости Спорта ФК Десна
Источник: 24 Канал
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