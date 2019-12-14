Кто победит в матче "Десна" – "Динамо" и выйдет на второе место в УПЛ: прогноз букмекеров

Черниговская "Десна" в воскресенье, 15 декабря, примет киевское "Динамо". Обе команды имеют одинаковое количество очков – по 33, однако "Десна" выше в турнирной таблице за победу в первом матче. Букмекеры оценили шансы каждой из команд одержать победу в Чернигове.

Десна – Динамо: ожидания

Это матч, от которого неизвестно чего ожидать. С одной стороны "Динамо", которая всегда остается грозной силой. И с другой стороны – команда сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии после вылета из Лиги Европы. При том, что команда вылетела, сыграв дома вничью со скромным швейцарским "Лугано". Создав немало голевых моментов, киевляне сумели избежать позорного поражения аж на четвертой компенсированной минуте матча.

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Но не стоит думать, что "Десна" такой уж и слабый соперник. Черниговцы обыграли "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский". В чемпионате набрали столько же очков, что и киевляне, и делят с ними третью и четвертую строчку. Но стабильностью "северяне" не отличаются. За последние пять матчей здесь были и разгромные победы над" Карпатами "(хотя и здесь они пропустили в меньшинстве), и поражения от "Колоса" и ничья с "Днепр-1", но отдельно следует отметить победу над "Александрией".

Поэтому это будет довольно непростая игра. "Динамо" постарается реабилитироваться перед фанатами. "Десна" же будет пытаться выиграть. Ведь победитель этого матча на зимний перерыв пойдет на втором месте (вторая "Заря" свой матч проиграла "Шахтеру" и имеет на одно очко больше, чем "Десна" и "Динамо").

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Прогноз букмекеров на матч

Они отдали предпочтение "Динамо". Эксперты из Parimatch оценили победу киевлян коэффициентом 1,62. На то, что "Десна победит дома – 5,20. Ничья в матче – 4,10.

Букмекеры из Favorit на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 1,63. Коэффициент 5,10 на то, что "Десна" окажется сильнее в этом матче. Ничья – те же 4,10.