Кто победит в матче "Десна" – "Динамо" и выйдет на второе место в УПЛ: прогноз букмекеров

4 Читати новину українською
Десна – Динамо прогноз букмекерів / ФК "Динамо"

Черниговская "Десна" в воскресенье, 15 декабря, примет киевское "Динамо". Обе команды имеют одинаковое количество очков – по 33, однако "Десна" выше в турнирной таблице за победу в первом матче. Букмекеры оценили шансы каждой из команд одержать победу в Чернигове.

Десна – Динамо: ожидания

Это матч, от которого неизвестно чего ожидать. С одной стороны "Динамо", которая всегда остается грозной силой. И с другой стороны – команда сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии после вылета из Лиги Европы. При том, что команда вылетела, сыграв дома вничью со скромным швейцарским "Лугано". Создав немало голевых моментов, киевляне сумели избежать позорного поражения аж на четвертой компенсированной минуте матча.

К слову: Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021

Но не стоит думать, что "Десна" такой уж и слабый соперник. Черниговцы обыграли "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский". В чемпионате набрали столько же очков, что и киевляне, и делят с ними третью и четвертую строчку. Но стабильностью "северяне" не отличаются. За последние пять матчей здесь были и разгромные победы над" Карпатами "(хотя и здесь они пропустили в меньшинстве), и поражения от "Колоса" и ничья с "Днепр-1", но отдельно следует отметить победу над "Александрией".

Поэтому это будет довольно непростая игра. "Динамо" постарается реабилитироваться перед фанатами. "Десна" же будет пытаться выиграть. Ведь победитель этого матча на зимний перерыв пойдет на втором месте (вторая "Заря" свой матч проиграла "Шахтеру" и имеет на одно очко больше, чем "Десна" и "Динамо").

Ого! Ультрас "Динамо" ввели черный дресс-код на матч с "Десной"

Прогноз букмекеров на матч

Они отдали предпочтение "Динамо". Эксперты из Parimatch оценили победу киевлян коэффициентом 1,62. На то, что "Десна победит дома – 5,20. Ничья в матче – 4,10.

Букмекеры из Favorit на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 1,63. Коэффициент 5,10 на то, что "Десна" окажется сильнее в этом матче. Ничья – те же 4,10.

 

 

Зеленский назвал 5 факторов "формулы будущего Украины"
сегодня
914
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Десна Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:42 UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 52
сегодня 07:43 Россиянин Овечкин жестко снес судью в матче НХЛ: видео
196
13 декабря 22:11 Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео
Юрій Семенюк 116
13 декабря 17:48 Полузащитник загребского "Динамо" забил лучший гол недели в Лиге чемпионов: видео
Юрій Семенюк 154
13 декабря 13:38 Сколько заработали "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" в еврокубках: суммы
Юрій Семенюк 826
Новости
Больше новостей
Залиште відгук