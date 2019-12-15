Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

113 Читати новину українською
Десна – Динамо онлайн-трансляция / ФК "Динамо"

Черниговская "Десна", которая идет на третьем месте в чемпионате Украины, принимает киевское "Динамо". Онлайн-трансляция матча в воскресенье, 15 декабря – на сайте Спорт24.

Для обеих команд это будет определяющий матч. "Десна" с "Динамо" сейчас делят третье и четвертое место с 33 очками в активе. В случае победы одной из команд, она выйдет на второе место в турнирной таблице. Все потому, что "Заря" свой матч проиграла "Шахтеру" и теперь опережает их всего на одно очко.

Больше об этом: Кто победит в матче "Десна" – "Динамо" и выйдет на второе место в УПЛ: прогноз букмекеров

Поэтому именно победитель матча "Десна" – "Динамо" уйдет на зимний перерыв на втором месте.

Онлайн-траснляция матча Десна – Динамо

 

Смертельное ДТП в Днепропетровске: свидетели извлекли погибшего водителя из горящей машины
сегодня
732
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта ФК Десна Динамо Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:35 Теофимо Лопес во втором раунде эффектным нокаутом победил Ричарда Комми в бою за пояс IBF: видео
Юрій Семенюк 60
14 декабря 21:53 Даяна Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 года в Украине
Вісент Луїс 42
14 декабря 12:42 UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 79
14 декабря 07:43 Россиянин Овечкин жестко снес судью в матче НХЛ: видео
241
13 декабря 22:11 Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео
Юрій Семенюк 139
Новости
Больше новостей
Залиште відгук