Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Черниговская "Десна", которая идет на третьем месте в чемпионате Украины, принимает киевское "Динамо". Онлайн-трансляция матча в воскресенье, 15 декабря – на сайте Спорт24.
Для обеих команд это будет определяющий матч. "Десна" с "Динамо" сейчас делят третье и четвертое место с 33 очками в активе. В случае победы одной из команд, она выйдет на второе место в турнирной таблице. Все потому, что "Заря" свой матч проиграла "Шахтеру" и теперь опережает их всего на одно очко.
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Поэтому именно победитель матча "Десна" – "Динамо" уйдет на зимний перерыв на втором месте.
Онлайн-траснляция матча Десна – Динамо
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