"Десна" не смогла одолеть "Карпаты", но приблизилась к "Шахтеру": видео

"Десна" и "Карпаты" 30-августа в Чернигове открыли шестой тур чемпионата Украины. Команды разошлись безголевым миром.

Десна – Карпаты 0:0

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После поражения в первом туре "Десна" сумела за четыре матча набрать 10 очков и не пропустить ни одного гола. Подопечные Александра Рябоконя неожиданно выпрыгнули на вторую строчку и были фаворитами в игре против "львов".

"Карпаты" под руководством Александра Чижевского демонстрируют лучший футбол, чем в предыдущих сезонах. Но пока львовяне играют не стабильно, а главное – не набирают очки в равных поединках. Всего 5 очков за столько же матчей.

Вязкий первый тайм

Поединок более агрессивно начали гости. Уже на второй минуте "зелено-белые" едва не открыли счет. Гуцуляк решил выстрелить из далека. Удар нападающего "львов" был очень мощный, но пролетел в нескольких сантиметрах от ворот Паста.

В своем арсенале пушку нашли и "северяне". Богданов на 21 минуте мощно пробил из-за пределов штрафной точно в угол ворот Пидковки. Но Роман в прекрасном прыжке отбил мяч на угловой.

В целом в первом тайме клубы больше боролись, чем играли в футбол. Как следствие, всего три удара в створ ворот и нули на табло.

Горячее начало второго тайма

После перерыва первый острый момент был у "Карпат". Капитан Клец пробил со штрафного, однако мяч разминулся со стойкой ворот "Десны". Паст уже провожал мяч взглядом, но удача была на стороне хозяев. Через несколько минут Паст уже продемонстрировал свои навыки. Халл замкнул навес со штрафного головой, и вратарь "Десны" был на высоте.

"Десна" на 50 минуте ответила дальним выстрелом Мостового. Пидковка не с первого раза зафиксировал мяч в своих руках и заставил понервничать фанатов. Но "Десне" в этом моменте все же не удалось открыть счет. Через две минуты обязан был открывать счет Филиппов. Мостовой сильно прострелил на форварда, но тот не сумел попасть в пустые ворота.

После стартового всплеска команды не смогли продолжить динамично играть и второй тайм развивался по сценарию первого. Крайне мало опасных моментов, поэтому нули на табло сохранились.

Следующий матч "Десна" сыграет 15-го сентября против "Динамо", а "Карпаты" 14-го сентября примут "Ворсклу". Эти поединки состоятся после перерыва на матчи национальных сборных.

Десна – Карпаты видеообзор матча